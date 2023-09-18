Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesine ilişkin teşekkürlerini iletti. Yavaş, bu adımın Ankara turizmini geleceğe taşıyacağını ve ekonomiye can vereceğini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesine ilişkin, "Ankara turizmini geleceğe taşıyacak, ekonomimize can verecek bu adımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yavaş, sosyal medya hesabından, Polatlı ilçesindeki Gordion Antik Kenti'nin 45. UNESCO Dünya Mirası Komitesi toplantısında UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmeye hak kazanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Yavaş, "Sizlere müjdeli bir haberim var." ifadesiyle başladığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Polatlı'daki Gordion Antik Kenti, bugün yapılan oylama ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yerini aldı. Ankara turizmini geleceğe taşıyacak, ekonomimize can verecek bu adımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sıra Aslanhane Camisi'nde."