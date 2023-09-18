Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi

Antik dönemin en önemli arkeolojik alanlarından biri olan Gordion Antik Kenti UNESCO tarafından "Dünya Mirası" ilan edildi. Kültür Turizm Bakanlığı, 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında bugün alınan kararla Gordion Antik Kenti'nin "dünya mirası" olarak korunacağını duyurdu.

Kültür Turizm Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında bugün alınan kararla Gordion Antik Kenti'nin "dünya mirası" olarak korunacağını açıkladı. Gordion Frig Medeniyeti'nin tarihi başkentidir. Sakarya Nehri ile Porsuk Çayı'nın birleştiği noktanın yukarısında kurulu bulunan kent Ankara'ya 94 kilometre uzaklıkta, Polatlı'nın 29 kilometre kuzeybatısında yer alan Yassıhüyük'te bulunmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya hesaplarından duyurduğu müjde ile Türkiye, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 20. kültür varlığını kaydettirmiş oldu.

Bakan Ersoy, paylaşımında "Bir müjdemiz var. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 20. varlığımızı da kaydettirdik. Ankara'mızın eşsiz kültür varlıklarından biri olan Gordion Antik Kenti 'Dünya Mirası' oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ancak, daha bitmedi. UNESCO'dan yeni bir müjde daha bekliyoruz. Anadolu'nun ahşap destekli camilerinden de almayı beklediğimiz güzel haberle inşallah Dünya Mirası Listesi'ndeki sayımızı daha da artıracağız. Hayırlı olsun" dedi.

Bakanlık, Gordion'daki tarihi kalıntılar hakkında bilgileri verdi:

"Ankara'nın Polatlı ilçesinde antik dönemden günümüze ulaşan Gordion'da M.Ö. 2.500 yıllarında (Erken Bronz Çağı) başlayan yerleşim günümüzde antik kentin bitişiğindeki Yassıhöyük'te halen devam ediyor. Antik Kent ve çevresinde 4.500 yıl süren uzun bir zaman diliminde çok az kesintiye uğrayan yerleşim Gordion'u dünyanın en uzun süre yerleşimin görüldüğü nadir alanlar arasına taşıyor. Frig uygarlığının başkenti olan Gordion'un yakın çevresinde göze çarpan çok sayıda Tümülüs M.Ö. 9. yüzyıldan M.Ö. 3. yüzyıla kadar olan farklı dönemlere tarihleniyor.

Sitadel Höyüğü Gordion Arkeolojik Alanı'nı oluşturan en önemli unsur olarak günümüze ulaşırken erken dönem Frig Kalesi surları ve anıtsal yapıları da o dönem için Anadolu'daki eşsiz birer örnek olarak öne çıkıyor."