Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne Alındı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ankara'mızın çok kıymetli, tarihi ve kültürel bir değeri olan Gordion artık UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi'nde yerini alacak. Ülkemiz için muhteşem bir gurur kaynağı olan bu kararın alınmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Kültür Turizm Bakanlığı, 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında bugün alınan kararla Gordion Antik Kenti'nin "dünya mirası" olarak korunacağını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gordion antik kentinin UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi'nde yer almasına ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Akşener'in, X (Twitter) hesabında yaptığı paylaşım şöyle:

"Ankara'mızın çok kıymetli, tarihi ve kültürel bir değeri olan Gordion artık UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi'nde yerini alacak. Ülkemiz için muhteşem bir gurur kaynağı olan bu kararın alınmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum…"