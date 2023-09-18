Türkiye'nin önemli tarihi yapılarından biri olan Gordion Antik Kenti'nin yeri, merak edilen konular arasında. Gordion Antik Kenti nerede yer alıyor merak konusu oldu. Peki, Gordion Antik Kenti nerede? Gordion Antik Kenti tarihi! Gordion Antik Kenti ne amaçla yapılmıştır? İşte detaylar...

Gordion Antik Kenti nerede sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Antik kent, tarih severlerin ve turistlerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Gordion Antik Kenti'nin yerini ve tarihini öğrenmek isteyenler, bu konuda detaylı araştırmalar yapıyorlar. Peki, Gordion Antik Kenti nerede? Gordion Antik Kenti tarihi! Gordion Antik Kenti ne amaçla yapılmıştır? Detaylar haberimizde...

GORDİON ANTİK KENTİ NEREDE?

Gordion, Frigya'nın tarihî başkenti olan antik kent. Sakarya Nehri ile Porsuk Çayı'nın birleştiği noktanın yukarısında kurulu bulunan kent günümüzde Ankara'ya 94 kilometre uzaklıkta, Polatlı'nın 29 kilometre kuzeybatısında yer alan Yassıhüyük'te bulunmaktadır.

1900'lerde Gustav Körte ile Alfred Körte tarafından ilk kazıların yapıldığı antik kentte ikinci kazılar Pennsylvania Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesinin denetimi ve Rodney Young'ın başkanlığında 1950-1973 yılları arasında yürütülmüştür.

GORDİON ANTİK KENTİ TARİHİ!

1963 yılında bugün Yassıhöyük olarak tanınan 500 nüfusa sahip bir küçük köyün yanında kuruldu. Bugün Gordion Müzesi'nde kronolojik bir sergileme sunulmakta, her dönem karakteristik örneklerle temsil edilmektedir.

Üç vitrinde Eski Tunç Devri eserleri, bunu takiben Kral Midas ile son bulan Erken Frig Dönemine ait eserler yer almaktadır. Bu eserler içinde Erken Demir Çağına ait el yapımı çanak-çömlekler, Erken Frig Çağına ait Demir aletler, tekstil üretim aletleri sergilenmektedir. Yeni sergi solonunda Panoramik vitrin içinde M.Ö. 700 yıllarına tarihlenen tahrip katına ait tipik bir yapı sergilenmektedir. Yeni salonun geri kalan kısmında M.Ö. 6 - M.S. 4. yüzyıla ait ithal edilmiş Yunan seramiği, Hellenistik Çağ ve Roma Dönemine ait malzemeler sergilenmektedir. Son bölümde ise ziyaretçiler Gordion'da ele geçen mühür ve sikke örneklerini izleme imkânı bulmaktadırlar.