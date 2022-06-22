GORA nerede çekildi? G.O.R.A. açılımı nedir, ne demek? GORA konusu ne, oyuncuları kimler? GORA hangi il ve ilçede çekildi?

G.O.R.A., senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı, bilimkurgu ve komedi türlerindeki 2004 çıkışlı Türk filmidir. GORA nerede çekildi? G.O.R.A. hangi il ve ilçede çekildi? GORA konusu ne, oyuncuları kimler? GORA ne demek, anlamı ne?

GORA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

G.O.R.A. 22 Haziran Çarşamba 2022 tarihinde yani bugün saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara gelecek.

GORA NEREDE ÇEKİLDİ?

G.O.R.A. filminin çekimleri ülkemizde Antalya'da yapılmıştır. Filmin çoğu sahnesi Antalya ilinde çekilmiştir. Filmin uzay çekimleri de Antalya'nın farklı semtleri, set ve platoları kullanılmıştır.

G.O.R.A. NE DEMEK? AÇILIMI NE?

G.O.R.A. 'nın normalde herhangi bir açılımı bulunmamaktadır. Cem Yılmaz geçmiş yıllarda yaptığı bir açıklamasında GORA'nın bir anlamı olmadığını, insanlar açılımı ne diye merak edip sormaları için aralarına nokta koyduğunu söylemişti. Ayrıca Slovence dilinde Gora 'Dağ' anlamına gelmektedir. Kısacası G.O.R.A. nın açılımı bir şey ifade etmiyor diyebiliriz. Fakat zamanla GORA'nın ne anlama geldiği hakkında bazı haberler çıkmıştır.

G.O.R.A. 'nın açılımı olduğu düşünülen bazı anlamları şu şekilde:

- Güzel olmazsa reaksiyon almaz.

- Slovence Gora : Dağ anlamına geliyor.

Dediğimiz gibi bu açılımlar tamamen tahmindir. Cem Yılmaz'ın GORA'nın açılımı hakkında resmi bir açıklaması yer almıyor.

GORA KONUSU NE?

Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan Antalya'da tüccarlık yapan Arif uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. isimli gezegene götürülür. Arif, gezegende tutsakken gezegeni bir alev topundan kurtarır ve bu sırada Ceku isimli prensesle tanışır. Bütün bunlar olurken, G.O.R.A. gezegeninin kötü kalpli komutanı Logar, Ceku ile evlenerek gezegenin yönetimini ele geçirmek istemektedir. Arif bunu öğrenir ve gezegenden kaçarken Ceku'yu da yanında götürmek ister, fakat bunun için Komutan Logar'a karşı mücadele vermesi gerekmektedir.

GORA OYUNCU KADROSU

Cem Yılmaz : Arif Işık, Komutan Logar Trihis, Erşan Kuneri, Komutan Kubar

Rasim Öztekin : Bob Marley Faruk

Özkan Uğur : Garavel, Anonsçu

Şafak Sezer : Kuna

Özge Özberk : Ceku Lamtina

Ozan Güven : Robot 216, Gerzek

Engin Günaydın : Editör

İdil Fırat : Mulu Lamtina

Erdal Tosun : Rendroy

Cezmi Baskın : Amir Tocha Lamtina

Muhittin Korkmaz : Tihulu

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