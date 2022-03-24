GORA nerede çekildi? G.O.R.A. hangi il ve ilçede çekildi? GORA konusu ne, oyuncuları kimler? GORA ne demek, anlamı ne?
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Bugün Star TV ekranlarında GORA filmi yayınlanacak. Film başlamadan önce izleyiciler, GORA nerede çekildi? G.O.R.A. hangi il ve ilçede çekildi? GORA konusu ne, oyuncuları kimler? GORA ne demek, anlamı ne? merak etti. Peki, GORA nerede, hangi şehirde çekilmiştir? İşte ayrıntılar...
G.O.R.A., senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı, bilimkurgu ve komedi türlerindeki 2004 çıkışlı Türk filmidir. GORA nerede çekildi? G.O.R.A. hangi il ve ilçede çekildi? GORA konusu ne, oyuncuları kimler? GORA ne demek, anlamı ne?
G.O.R.A. 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde yani bugün saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara gelecek.
G.O.R.A. filminin çekimleri ülkemizde Antalya'da yapılmıştır. Filmin çoğu sahnesi Antalya ilinde çekilmiştir. Filmin uzay çekimleri de Antalya'nın farklı semtleri, set ve platoları kullanılmıştır.
Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan Antalya'da tüccarlık yapan Arif uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. isimli gezegene götürülür. Arif, gezegende tutsakken gezegeni bir alev topundan kurtarır ve bu sırada Ceku isimli prensesle tanışır. Bütün bunlar olurken, G.O.R.A. gezegeninin kötü kalpli komutanı Logar, Ceku ile evlenerek gezegenin yönetimini ele geçirmek istemektedir. Arif bunu öğrenir ve gezegenden kaçarken Ceku'yu da yanında götürmek ister, fakat bunun için Komutan Logar'a karşı mücadele vermesi gerekmektedir.
Cem Yılmaz : Arif Işık, Komutan Logar Trihis, Erşan Kuneri, Komutan Kubar
Rasim Öztekin : Bob Marley Faruk
Özkan Uğur : Garavel, Anonsçu
Şafak Sezer : Kuna
Özge Özberk : Ceku Lamtina
Ozan Güven : Robot 216, Gerzek
Engin Günaydın : Editör
İdil Fırat : Mulu Lamtina
Erdal Tosun : Rendroy
Cezmi Baskın : Amir Tocha Lamtina
Muhittin Korkmaz : Tihulu