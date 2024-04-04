Google, Sahte Kripto Para Uygulamalarına Dava Açtı

Google, kullanıcıları yüksek miktarda maddi zarara uğratan ve platform politikalarını ihlal eden sahte kripto para uygulamaları nedeniyle iki geliştiriciye karşı dava açtı.

Yüksek Getiri Vaadiyle Dolandırıcılık

Google, 87 sahte kripto para uygulaması yayınlayarak 100 bin kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla iki geliştiriciye dava açtı. New York Güney Bölgesi Mahkemesi'nde açılan davada, Yunfeng Sun ve Hongnam Cheung isimli sanıkların son dört yılda en az 8 bin 700 ABD vatandaşı da dahil olmak üzere 100 bin kişiyi mağdur ettiği öne sürülüyor.

Davaya göre sanıklar, yüksek getiri vaadiyle sahte bir kripto para yatırım uygulamasını indirmeye yönlendirdiği kullanıcıların, fonlarını çekmek istediklerinde yüksek ücretler ödemeye zorlanıyordu. Bu ücretler bazen yüzde 10 ile yüzde 30 arasında değişiyor, kimi durumlarda ise hiç ödenmiyordu.

Sahte uygulamaların, gerçekmiş gibi tasarlandığı ve kullanıcıları var olmayan bakiyeler ve getiriler olduğuna inandırmaya çalıştığı iddia edildi. Yapılan başvuruya göre gerçekte bu uygulamalar, kullanıcıların paralarını dolandırıcıların eline geçirmek için tasarlanmış sahte platformlar olarak faaliyet gösteriyordu.

Davanın bir diğer boyutu ise "domuz kasaplığı" olarak adlandırılan bir dolandırıcılık tekniğinin kullanılmış olması. Bu yöntemle, dolandırıcılar kurbanlarıyla romantik ya da dostane ilişkiler kurarak onların güvenini kazanıyor ve sonrasında onları sahte bir kripto para borsası olan TionRT'yi indirmeye ikna ediyorlardı. Kurbanlar, uygulama üzerinden yatırım yaparak kâr ettiklerini düşündüklerinde, bu parayı çekebilmek için yüksek ücretler ödemek zorunda kalıyordu.

Google, bu eylemlerin Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Yasası'nı ihlal ettiğini, banka dolandırıcılığı yapıldığını ve Google'ın platform politikalarının çeşitli şekillerde ihlal edildiğini iddia ediyor.