Google 'Jale İnan' Doodle oldu! Jale İnan kimdir, mesleği ne? 27 Eylül Jale İnan neden doodle oldu? Google Doodle nedir, bugünkü Doodle kime ait?

Önemli gün ve olayları Doodle yapma geleneğini sürdüren Google, 2022 27 Eylül tarihine özel Jale İnan Doodle ile dikkatleri çekti. Jale İnan Doodle'ı sonrası internet kullanıcıları Jale İnan kimdir? Google 'Jale İnan' 27 Eylül doodle nedir sorularının yanıtını araştırdı. Peki, Google Doodle nedir? Jale İnan kimdir?

Jale İnan Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğudur. Jale İnan Doodle hakkında araştırmalar yapılırken Jale İnan kimdir, kaç yaşında vefat etti, mesleği neydi? merak edildi. Peki Google Doodle nedir? İşte detaylar...

GOOGLE DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştır. İlk animasyonlu Doodle 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır ve ilk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.

GOOGLE 'JALE İNAN' DOODLE NEDİR?

Google 27 Eylül Salı 2022 tarihinde Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Jale İnan için özel Doodle hazırladı. Google.com.tr 'ye girerek Doodle'ı görebilirsiniz.

27 EYLÜL JALE İNAN NEDEN DOODLE OLDU?

Google normalde sanatçıları, bilim insanlarını ve diğer önemli kişileri doğum tarihinde veya vefat tarihinde Doodle yapmaktadır. Fakat Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Jale İnan'ın doğum ve vefat tarihi Şubat ayındadır. Haliyle vatandaşlar 27 Eylül Jale İnan neden Doodle oldu merak ediyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

JALE İNAN KİMDİR?

Jale İnan (1 Şubat 1914 - 27 Şubat 2001), Türk arkeolog.

Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğudur. Uzun yıllar devam eden programlı kazılarla Perge ve Side antik kentlerinin gün ışığına çıkarılmasına emek vermiş; çıkarılan eserlerin sergilenmesi için Antalya ve Side müzelerinin kurulmasını sağlamıştır. Programlı kazıların dışında tarihi eser kaçakçılığına karşı çeşitli kurtarma kazıları gerçekleştirmiştir.

Türkiye'nin ilk arkeologlarından Aziz Ogan'ın kızı, zamanın önde gelen bilim insanlarından Mustafa İnan'ın eşidir.

1914 yılında İstanbul'da doğdu. Babası, müzeci ve arkeolog Aziz Ogan, annesi Mesture Hanım'dır.

Lise öğrenimini Erenköy Kız Lisesi'nde tamamladı. Babasının mesleki gezilerine katılarak arkeoloji ile genç yaşta tanıştı.

Aleksander von Humboldt Vakfı'nın bursu ile, arkeoloji okumak üzere 1934 yılında Almanya'ya gitti. Bir yıl sonra da Türk Cumhuriyeti devlet bursunu kazandı. 1935-1943 yılları arasında klasik arkeoloji bilim dalında lisans ve doktora eğitimini Berlin ve Münih üniversitelerinde tamamladı. 1943 yılında Prof. Dr. Rodenwalt'ın yanında "Kunstgeschichtliche Untersuchung der Opferhandlung auf römischen Münzen" adlı teziyle doktorasını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Kürsüsü'nde Prof. Dr. Clemens Emn Bosch'un asistanı olarak atanan Jale İnan, lise yıllarında tanıştığı Mustafa İnan'la 1944 yılında evlendi. Ertesi yıl tek çocukları Hüseyin dünyaya geldi.

1946 yılında İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Kürsüsü'nün kurulması çalışmalarına katıldı ve bu kürsünün ilk asistanı olup Prof. Dr. Arif Müfid Mansel'in asistanlığını yapmaya başladı. Aynı yıl Arif Müfid Mansel'le birlikte Türk Tarih Kurumu adına Antalya'da Side antik kenti kazısına, ertesi yıl Perge antik kenti kazısına başladı. 1953 yılında doçent, 1963 yılında profesör oldu. Mansel'in ardından 1974-1980 yılları arasında Side, 1975-1987 yılları arasında Perge kazılarına başkanlık etti. Kazıları sırasında Side Roma Hamamı'nın Side Müzesi'ne dönüşmesi için emek verdi. 1975 yılında Klasik Arkeoloji Kürsüsü'nün Başkanı oldu ve bu görevini 1983 yılında emekli oluncaya kadar sürdürdü.

Jale İnan, Side ve Perge'deki kazıların dışında 1970-1972 yılları arasında Kremna (Bucak, Burdur) ve 1972-1979 yılları arasında Pampfilya Seleukeiası (Manavgat) antik kentlerinde kurtarma kazıları gerçekleştirdi.

Antik dönem heykeltıraşlık sanatı üzerine çok önemli eserler verdi. Yayınladığı kitaplar Anadolu'nun Roma ve Erken Bizans dönemi portreciliği konusundaki çok önemli başvuru eserleri arasına girdi. 1991 yılında Side'deki Apollon Tapınağı kazısı ve onarımı için emek harcadı; 1992-1993'te Perge tiyatro kazılarını gerçekleştirdi. 1995 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'nin şeref üyesi oldu.

Son yıllarını Parkinson hastalığı ile mücadele ederek geçirdi. 2001 yılında hayatını kaybetti. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.