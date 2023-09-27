Google'ın 25. Doğum Günü Doodle nedir? Google kaç yaşında, kimin doğum günü, bugün doğum günü mü?

Google bugün 25 yaşında! Google, 25. yaşına özel tıpkı diğer özel günlerde yaptığı gibi ana sayfa ekranını değiştirdi. Geçmişten günümüze Google logolarının yer aldığı ana sayfa bugün (27 Eylül) kullanıcıları karşılıyor. İşte "Google'ın 25. Doğum Günü Doodle nedir? Google kaç yaşında, kimin doğum günü, doğum günü mü?" Sorularının yanıtları…

Google, Larry Page ve Sergey Brin'in sadece bir araştırma projesi olarak başlamış ancak kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan bir arama motoru olmuştur. Günümüzde hâlâ en çok kullanılan arama motorudur. Peki, Google'ın 25. Doğum Günü Doodle nedir? Google kaç yaşında, kimin doğum günü, doğum günü mü? İşte detaylar…

GOOGLE'IN 25. DOĞUM GÜNÜ DOODLE NEDİR?

Bugünkü Doodle, Google'ın 25. doğum gününü kutluyor. Google, kullanıcılarına "Yıllardır bizimle aradığınız için teşekkür ederiz!" notuyla teşekkür etti.

Google Doodle, Google'ın logo üzerindeki değişiklikleri ve özel tasarımları ifade eden bir terimdir. Google Doodle'lar, Google'ın ana arama sayfasının üstünde bulunan şirket logosunun belirli günlerde veya özel etkinliklerde değiştirilmesiyle oluşturulan grafiklerdir. Bu özel grafikler, Google'ın kullanıcılarına önemli tarihleri, tatil günlerini, ünlü kişilerin doğum günlerini, bilimsel keşifleri, kültürel etkinlikleri ve daha birçok önemli olayı kutlama veya hatırlatma amacı taşır.

GOOGLE DOODLE NE ANLAMA GELİR?

Google Doodle'lar, renkli çizimlerden animasyonlara, interaktif oyunlardan özel videolara kadar birçok farklı şekilde karşımıza çıkabilirler. Her Google Doodle, o günün veya etkinliğin tematik özelliğine uygun olarak tasarlanır ve genellikle ilgi çekici veya eğitici bir mesaj taşır.

Google Doodle'lar, Google'ın kültürel ve tarihsel olayları kutlama, bilgilendirme ve kutlamaya katkıda bulunma amacını yansıtır. Örneğin, ünlü bir yazarın doğum gününde o yazarın kitaplarına veya karakterlerine referanslar içeren bir Google Doodle görebilirsiniz. Böylece kullanıcılar, o günün özel anlamını ve önemini daha iyi anlayabilirler.

Google Doodle'lar genellikle sınırlı bir süre boyunca görüntülenir ve daha sonra Google'ın arama sayfasının normal logosuna geri dönerler. Google, Doodle'larını oluşturmak için dünya genelindeki sanatçılar, illüstratörler ve tasarımcılarla işbirliği yapar ve bu etkinlikler kullanıcılara görsel olarak ilginç ve eğitici deneyimler sunar.

GOOGLE KAÇ YAŞINDA, BUGÜN DOĞUM GÜNÜ MÜ?

Google, 1998 yılında Larry Page ve Sergey Brin tarafından kurulan ve merkezi Kaliforniya, ABD'de bulunan çok büyük bir teknoloji şirketidir. Google, internet üzerinde arama motoru hizmeti sunan, çeşitli dijital ürünler ve hizmetler geliştiren, reklamcılık ve bulut bilişim gibi alanlarda faaliyet gösteren bir şirkettir. Aynı zamanda Google, Android işletim sistemini geliştiren ve popüler bir web tarayıcısı olan Google Chrome'u da sunan bir şirkettir.

Google'ın en bilinen ürünlerinden biri, dünya genelinde en çok kullanılan arama motoru olan "Google Arama" veya "Google Search" olarak adlandırılan hizmetidir. Bu hizmet, kullanıcılara internet üzerindeki bilgilere erişmelerini sağlar. Google ayrıca Gmail (e-posta hizmeti), Google Maps (harita hizmeti), Google Drive (dosya depolama ve paylaşım hizmeti), YouTube (video paylaşım platformu) gibi bir dizi diğer popüler ürün ve hizmet sunmaktadır.

Ayrıca Google, mobil işletim sistemi Android'in sahibi olarak Android tabanlı akıllı telefonlar ve tabletler için birçok uygulama ve hizmet geliştirmektedir. Google'ın gelir kaynakları arasında reklamcılık önemli bir yer tutar; Google Ads hizmeti, reklamverenlere çevrimiçi reklam kampanyaları oluşturma ve yönetme imkanı sunar.

Google, inovasyon ve teknoloji alanında yaptığı çalışmalarla tanınır. Google, yapay zeka, makine öğrenimi, otonom araçlar, akıllı ev teknolojileri gibi birçok ileri teknoloji konusunda önemli yatırımlar yapmaktadır. Ayrıca Google'ın ana şirketi olan Alphabet Inc., birçok farklı teknoloji şirketini bünyesinde bulunduran bir holding şirketidir.