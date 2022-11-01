Google 'Hulusi Kentmen' Doodle oldu! 1 Kasım Hulusi Kentmen neden doodle oldu? Hulusi Kentmen kimdir, mesleği ne? Bugünkü Doodle kime ait?

Hulusi Kentmen Hulusi Kentmen, Türk sinema oyuncusu ve tiyatro sanatçısıdır. Hulusi Kentmen Doodle hakkında araştırmalar yapılırken Hulusi Kentmen kimdir, kaç yaşında vefat etti, mesleği neydi? merak edildi. Peki Google Doodle nedir? İşte detaylar...

GOOGLE DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştır. İlk animasyonlu Doodle 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır ve ilk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.

GOOGLE 'HULUSİ KENTMEN' DOODLE NEDİR?

Google 1 Kasım Salı 2022 tarihinde usta sinema oyuncusu ve tiyatro sanatçısı Hulusi Kentmen için özel Doodle hazırladı. Google.com.tr 'ye girerek Doodle'ı görebilirsiniz.

1 KASIM HULUSİ KENTMEN NEDEN DOODLE OLDU?

Google normalde sanatçıları, bilim insanlarını ve diğer önemli kişileri doğum tarihinde veya vefat tarihinde Doodle yapmaktadır. Fakat usta sinema oyuncusu ve tiyatro sanatçısı Hulusi Kentmen'in doğum tarihi Ocak ayında ve vefat tarihi ise Aralık ayındadır. Haliyle vatandaşlar 1 Kasım Hulusi Kentmenneden Doodle oldu merak ediyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

HULUSİ KENTMEN KİMDİR?

Hulusi Kentmen (20 Ocak 1912, Tırnovo - 20 Aralık 1993, İstanbul), Türk sinema oyuncusu ve tiyatro sanatçısı.

İzmit Körfezi'nde büyüdü. Akçakoca İlkokulunun tiyatro salonunda ilk sanat denemelerini yaptı. Deniz Kuvvetlerinde astsubay olarak görev aldı. Astsubaylık görevi 1961 yılında sona erdi. Üstlerinin hoşgörüsüyle askerlik mesleğini sona erdirene kadar sanat icra etti. Halkevleri'nde tiyatroya başladı. Burhan Tepsi tarafından keşfedildi. Bilinen ilk oyunlarını, Rahmi Dilligil tarafından kurulan Ses Tiyatrosu'nda oynadı. Halkevi'nde Reşit Baran'ın yönettiği Hisse-i Şaiya oyunuyla profesyonel olan Kentmen, 1942'de Sürtük filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. İlk ciddi rolünü Ferdi Tayfur'un Senede Bir Gün adlı filmiyle oynadı. Sinemaya başladıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında sahne aldı. Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Çatallı Köy oyununda rol aldıktan sonra 1965 yılında bu oyunu, oyuna konu olan köyde (Afyon'un Emirdağ ilçesinin Çatallı köyünde) Hüseyin Baradan, Şahin Tek ve diğer oyuncularla birlikte sahneledi. Kurduğu Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğu ile çeşitli oyunları sahneye koydu, turneye çıktı. Bazı televizyon reklamlarında rol aldı.

Tatlı-sert ve babacan tarzı ile çoğu filmlerinde baba, komiser, bahçıvan, hâkim vb. roller üstlendi, birçoğunda kendi adıyla oynadı. Karakter oyuncusu olarak simgeleşti. Sinemada bıraktığı etkiyle halk arasında, babacan, tatlı-sert erkek karakterini ifade etmek üzere "Hulusi Kentmen gibi" deyişi yerleşti.

Birçok filminde, Kentmen'i, Kemal Ergüvenç, bazı filmlerinde ise Rıza Tüzün seslendirdi. Kentmen, 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol aldı.

1938'de Refika Kentmen'le evlendi. Volkan adlı bir oğlu ve daha sonra iki torunu oldu. Amatör olarak fotoğrafçılıkla da ilgilendi ve keman çaldı. 1980 yılında İzmir Fuarı'nda Akasyalar Gazinosu'nda Hülya Koçyiğit'in kadrosunda çıktı; keman çalıp parodiler yaptı. Türk sinemasında bir klasik olan oyuncu 81 yaşında 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Karacaahmet Mezarlığı'nda yatmaktadır. Ölümünün 21. yıl dönümünde İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin düzenlediği bir etkinlikle anıldı. Sanatçının aslına oldukça benzer balmumu heykeli yapıldı. Sanatçının 1956 model aracı da bu etkinlikte sergilendi. Ekim 2020'de İzmit'te hayatının bir bölümünün geçtiği evin müze yapılması kararlaştırıldı.