Google Haritalar'ın çökmüş köprüye yönlendirip ölmesine sebep olduğu adamın ailesi Google'ye dava açtı

Kuzey Carolina'da, Google Haritalar'ın yanıltıcı yönlendirmesi sonucu bir köprüden düşerek ölen bir adamın ailesi, Google'a karşı dava açtı. Aile, Google'ın köprünün çöktüğünden haberdar olduğunu fakat navigasyonda güncellemediğini iddia etti. Google sözcüsü, Haritalar'da doğru yönlendirme bilgileri sağlama amacında olduklarını ve davayla ilgili çalıştıklarını belirtiyor.

Kuzey Carolina'da, Google Haritalar yönergelerini takip ederken bir köprüden

çıkarak hayatını kaybeden bir adamın ailesi, teknoloji devi Google'a karşı ihmalkarlık suçlamasıyla dava açıyor. Aile, Google'ın bu çökmüş köprüyü güncellememesine rağmen çökme durumundan haberdar edildiğini iddia ediyor.

Philip Paxson adlı bir tıbbi cihaz satıcısı ve iki çocuk babasının 30 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen trajik olayda hayatını kaybetti.

Philip, kızının doğum günü partisinden döndüğü sırada Google Haritalar kendisini dokuz yıl önce çökmüş olanHickory'deki Snow Creek nehri üzerinde bulunan köprüye yönlendirip köprüyü geçmesi talimatını verdi. Philip, köprüyü geçmek isterken aracının nehre uçması sonucu hayatını kaybetti.

Kuzey Carolina Devlet Polisi, köprünün yerel veya devlet yetkilileri tarafından bakımının yapılmadığını ve orijinal geliştirici şirketin iflas ettiğini söyledi. Paxson'ın ölümünden önce, birçok kişi Google Haritalar'a çökme hakkında bilgi vermiş ve rotanın güncellenmesini talep etmişti. Ancak Google'ın bu konuda adım atmamış olduğu iddia ediliyor.

Google sözcüsü José Castañeda, "Paxson ailesine en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Amacımız, Haritalar'da doğru yönlendirme bilgileri sağlamaktır ve bu dava üzerinde çalışıyoruz" dedi.