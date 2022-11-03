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Google, Hangouts kapandı mı? Hangouts ne oldu?

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Google hizmetlerini birer birer durdurmaya devam ediyor. Google, Hangouts kapandı mı ve Hangouts ne oldu soruları gündeme geliyor. En çok kullanılan arama motoru Google yeni aldığı bir karar ile değişikliğe gitti. Google Chat'in Hangouts'un yerine geçeceği belirtildi. Peki, Google, Hangouts kapandı mı? Hangouts ne oldu?

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Google, bazı hizmet ya da servislerini kapatma yoluna gitti. Google, Hangouts kapandı mı ve Hangouts ne oldu soruları gündeme geliyor. Google, Hangouts kapandı mı, Hangouts ne oldu ve Hangouts nedir, son durum ne soruları araştırılıyor. Google, Hangouts kapandı mı? Hangouts ne oldu? Google, Hangouts kapandı mı? Hangouts ne oldu? Detaylar haberimizdedir…

GOOGLE HANGOUTS KAPANDI MI?

Bazı hizmet ya da servislerini kapatma yoluna giden Google, Hangouts'la ilgili kararını da verdi. Değişim geçiren Hangouts, Google Chat halini aldı. "Chat, tüm kullanıcılar için klasik Hangouts'un yerini alıyor" açıklamasında bulunan Google, hizmeti 2 Kasım itibarıyla tamamen bitirdi.

HANGOUTS NE OLDU?

Google, Hangouts tarafındaki konuşmaları otomatik olarak Chat'e geçirdi. Böylece Hanoguts kullanıcılarının sohbet geçmişini taşıması için ekstra bir şey yapmasına gerek kalmadı. Ayrıca Google Chat, mesajlarla daha fazlasını yapmaya, emojiler kullanarak mesajlara tepki vermeye, zamandan tasarruf sağlayan akıllı yanıtları kullanmaya olanak sağlıyor.

Öte yandan Google, daha önce de oyun servisi Stadia'yı kapatma kararı almıştı. Street Vievs uygulamasının da 2023 yılında tamamen kapatılacağı belirtildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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