İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu üyelerine "hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bunun üzerine Google'da Ekrem İmamoğlu araması yapıldığında ünvanında değişiklik görüldü. Peki, Google Ekrem İmamoğlu skandalı ne? Google Ekrem İmamoğlu için ne yazdı?

CHP'den Bakan Soylu'nun Ekrem İmamoğlu ile ilgili sözlerine yanıt: Cesareti varsa uzaklaştırsın

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın yeni duruşması görüldü. İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu üyelerine "hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vermesi üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Google arama motorunda ünvanı değiştirildi. Peki, Google Ekrem İmamoğlu skandalı ne? Google Ekrem İmamoğlu için ne yazdı?

GOOGLE EKREM İMAMOĞLU İÇİN NE YAZDI?

Google'a "Ekrem İmamoğlu" yazanlar karşılarına çıkan ekranla büyük bir şaşkınlık yaşadı. "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ibaresini görenlerin aklına "Görevden mi alındı?" sorusu geldi. Konuya İmamoğlu da kayıtsız kalmadı. Sosyal medyadan paylaşım yapan İBB Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında gerçekleştirilen BM zirvesinde moderatörle arasında geçen diyaloğa gönderme yaptı. Google Türkiye'yi etiketleyen İmamoğlu, "I speech kürsü" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN BM'DE NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 2019 yılında Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki konuşmasından önce moderatörden yarı İngilizce yarı Türkçe konuşarak kürsüye çıkmak istemişti.

İkili arasında şu diyalog yaşanmıştı:

Erdoğan: Excuse me, kürsü?

Moderatör: What do you need?

Erdoğan: I speech kürsü.