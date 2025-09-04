Bugün, 4 Eylül 2025 tarihinde dünya genelinde Google, YouTube ve Gmail gibi popüler hizmetlere erişimde ciddi sorunlar yaşanıyor. Peki, Google çöktü mü? Youtube, Gmail çöktü mü? Google'a neden giriş yapılamıyor?

GOOGLE ÇÖKTÜ MÜ? YOUTUBE, GMAİL ÇÖKTÜ MÜ?

Bugün, 4 Eylül 2025 tarihinde dünya genelinde Google, YouTube ve Gmail gibi popüler hizmetlere erişimde ciddi sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar platformlara bağlanmakta güçlük çekiyor, sayfalar açılmıyor ve içeriklere ulaşmak mümkün olmuyor. Özellikle iş ve iletişim için kritik öneme sahip bu servislerde yaşanan kesinti, kullanıcılar arasında endişeye yol açtı.

Google tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sorunun kaynağı ve çözümü için teknik ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Uzmanlar, erişim probleminin kısa sürede giderilmesini bekliyor. Kullanıcıların yaşadığı sorunların bölgesel değil, dünya genelinde gözlemlendiği bildiriliyor.