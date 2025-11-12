Haberler

Google çöktü mü, 12 Kasım Çarşamba Google problem mi var?

Güncelleme:
Google'ın en popüler servislerinde bugün erişim sıkıntıları yaşandı. Çok sayıda kullanıcı, bu platformlara giriş yapamadığını veya hizmetleri kullanırken çeşitli aksaklıklarla karşılaştığını aktardı. Konuyla ilgili Google cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, yaşanan sorunun nedenine dair merak sürüyor.

12 Kasım Çarşamba günü yaşanan bu durumun ardından birçok kişi, "Google çöktü mü?" ve "Google'da problem mi var?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kullanıcıların raporlarına göre sorun, farklı servislerde zaman zaman kesintiler şeklinde devam ediyor.

GOOGLE ÇÖKTÜ MÜ?

Google kullanıcıları, bugün itibarıyla platforma erişimde ciddi sorunlar yaşıyor. Birçok kullanıcı, giriş yapamadıklarını, sayfaların yüklenmediğini ve içeriklere erişemediklerini bildiriyor. Sorunun küresel ölçekte etkili olduğu ve farklı bölgelerde benzer problemlerin yaşandığı ifade ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Google'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak teknik ekiplerin erişim sorununun kaynağını tespit etmek ve çözüm sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. Uzmanlar, bu tür teknik aksaklıkların genellikle kısa sürede giderildiğini ve sistemin normale dönmesinin an meselesi olduğunu belirtiyor.

Hata raporu:

Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
title
