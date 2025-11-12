Google çöktü mü, 12 Kasım Çarşamba Google problem mi var?

12 Kasım Çarşamba günü yaşanan bu durumun ardından birçok kişi, "Google çöktü mü?" ve "Google'da problem mi var?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kullanıcıların raporlarına göre sorun, farklı servislerde zaman zaman kesintiler şeklinde devam ediyor.

GOOGLE ÇÖKTÜ MÜ?

Google kullanıcıları, bugün itibarıyla platforma erişimde ciddi sorunlar yaşıyor. Birçok kullanıcı, giriş yapamadıklarını, sayfaların yüklenmediğini ve içeriklere erişemediklerini bildiriyor. Sorunun küresel ölçekte etkili olduğu ve farklı bölgelerde benzer problemlerin yaşandığı ifade ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Google'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak teknik ekiplerin erişim sorununun kaynağını tespit etmek ve çözüm sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. Uzmanlar, bu tür teknik aksaklıkların genellikle kısa sürede giderildiğini ve sistemin normale dönmesinin an meselesi olduğunu belirtiyor.

Hata raporu: