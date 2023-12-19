Google, Antitröst anlaşması çerçevesinde Amerikalı tüketicilere 700 Milyon dolar ödeme yapacak

Google, ABD'deki eyaletler ve tüketicilerle yapılan antitröst anlaşması çerçevesinde 700 milyon dolar ödeme ve Play Store'da rekabeti artırma taahhüdünde bulundu. Şirket, bu kapsamda tüketicilere yönelik 630 milyon dolarlık bir uzlaşma fonu ve eyaletlerin kullanacağı bir fon için 70 milyon dolar ödeyecek.

Google, ABD eyaletleri ve tüketicilerle yapılan antitröst anlaşması kapsamında 700 milyon dolar ödemeyi ve Play Store'da rekabeti artırmayı kabul etti. Şirket, tüketicilere 630 milyon dolarlık bir uzlaşma fonu ve eyaletlerin kullanacağı bir fon için 70 milyon dolar ödeyecek. Google, suçlamaları reddetse de anlaşma nihai onayı bekliyor. Bu adım, Epic Games davası öncesinde eylül ayında duyuruldu ve kullanıcıların uygulamaları doğrudan indirmelerini kolaylaştırmayı taahhüt ediyor

Google, ABD'deki eyaletler ve tüketicilerle yapılan antitröst anlaşması çerçevesinde 700 milyon dolar ödeme ve Play Store'da rekabeti artırma taahhüdü verdi. Şirket, bu kapsamda tüketicilere yönelik 630 milyon dolarlık bir uzlaşma fonu ve eyaletlerin kullanacağı bir fon için 70 milyon dolar ödeyecek.

Google, Android cihazlardaki uygulama dağıtımında uyguladığı iddia edilen hukuka aykırı kısıtlamalar ve tüketicilere yüksek ücretlerle hizmet sunma suçlamalarını reddetse de, anlaşmanın nihai onayını bekliyor.

Bu anlaşma, Google'ın "Fortnite" yapımcısı Epic Games ile yaşadığı davadan önce eylül ayında duyurulmuştu ve şirket, kullanıcıların uygulamaları doğrudan geliştiricilerden indirmelerini kolaylaştıracağını taahhüt etti.