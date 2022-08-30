Google, önemli günlerde özel Doodle'lar hazırlıyordu. Fakat bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı için herhangi bir Doodle yapılmadı. Bunun ardından bugün neden Doodle olmadı merak edildi. Peki, Google 30 Ağustos Doodle neden yok? 30 Ağustos Zafer Bayramı Logosu neden Google'da yok, resmi açıklama yapıldı mı? Google bugün Doodle neden gelmedi? İşte bilgiler...

Google, 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel bir doodle hazırlamadı. Normalde önemli günlerde Google özel logo ve doodle hazırlardı. Fakat bugün google.com.tr 'de herhangi bir doodle görünmedi. Bunun akabinde vatandaşlar, Google 30 Ağustos Doodle neden yok? 30 Ağustos Zafer Bayramı Logosu neden Google'da yok, resmi açıklama yapıldı mı? merak etti. İşte son detaylar...

GOOGLE 30 AĞUSTOS DOODLE YOK MU, NEDEN YOK?

Google bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel doodle hazırlamadı. Bunun nedeni ise merak edildi. Konu hakkında Google'dan yapılan resmi açıklama şöyle:

"Google logosunda yapılan eğlenceli, şaşırtıcı ve bazen de spontane olarak yapılan ve Doodle olarak adlandırılan değişiklikler festivalleri kutlamak, ünlü sanatçıları, kâşifleri ve bilim insanlarının doğum günlerini kutlamak amacıyla hazırlanmaktadır."

Buna göre çoğu kişi Google'ın bu tutumunun Türkiye'ye özel değil diğer tüm ülkeler için geçerli olduğunu savunmaktadır. Yani Google kendi politikaları nedeniyle bir ülkenin, bir milletin savaşta elde ettiği zaferleri kutlamıyor. Bu sadece ülkemiz için değil diğer tüm ülkeler için de geçerli bir durumdur. Şöyle ki bir ülkenin zaferi başka bir ülkenin yenilgisi olduğu için Google dünya çapında hiçbir ülkenin savaş zaferini kutlamamaktadır. Bu durum için belki istisna olabilir, tam bilemiyoruz. Fakat genel olarak Google tüm dünyadaki ülkelerin savaş zaferlerini kutlayıcı doodlelar ve logolar hazırlamamaktadır.

GOOGLE 30 AĞUSTOS 2022 LOGOSU NASIL?

Google 30 Ağustos için özel bir logosu bulunmuyor. Aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi bugün (30 Ağustos 2022) Google'ın varsayılan logosu yer almaktadır.