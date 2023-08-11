Goodyear, Opel Experimental için özel lastik geliştiriyor

Goodyear, Opel'in gelecekte üreteceği otomobillerin ipuçlarını taşıyan yeni konsept modeli Opel Experimental için lastik geliştiriyor. Geliştirilen lastik, Opel Experimental konseptinin estetiğini tamamlıyor ve aracın aerodinamik performansını artırarak yüksek enerji verimliliği sağlıyor. Ayrıca, lastik bileşimine renkli pullar dahil edilerek Opel'in tasarım felsefesine uygun bir şekilde özelleştiriliyor.

Goodyear, Opel'in gelecekte üreteceği otomobillerin ipuçlarını taşıyan yeni konsept modeli Opel Experimental modeli için lastik geliştiriyor.

Goodyear'den yapılan açıklamaya göre, araç, 5-10 Eylül'de Münih'te düzenlenecek IAA Mobility Fuarı'nda gösterilecek.

Geliştirilen lastiğin özel yanak, sırt tasarımı ve bileşimi gibi özellikleri, Opel Experimental konseptinin estetiğini tamamlıyor.

Lastik yanağını Opel Experimental'da yer alan Ronal jantlarla başarılı bir şekilde entegre ederek Opel'in başarılı modelleriyle benzer aerodinamik verimlilik elde eden Goodyear mühendisliği, lastiğin yeteneklerini aracın aerodinamik performansını artıracak şekilde uyarlayarak yüksek enerji verimliliği sağladı.

Goodyear, Opel'in beğenilen Bold and Pure tasarım felsefesine uygun olarak bu özel konsept için lastik bileşimine renkli pullar dahil etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear EMEA Bölgesi Tüketici Lastikleri Kıdemli Teknoloji Direktörü Laurent Colantonio, Opel Experimental konsept aracın, Goodyear'ın tasarım konusunda sahip olduğu kabiliyeti sergilemek için tam anlamıyla bir tuval sunduğunu belirtti.

Colantonio, "Bu vizyoner otomobil, Opel'in kendi değerlerimizle de son derece örtüşen hassas ve detaylara büyük özen gösterme sorumluluğumuzu da ortaya koyuyor. Bu heyecan verici girişim için iş birliği yapmaktan ve bu konsept modeli tamamlayan özel bir lastik üretme fırsatına sahip olmaktan mutluyuz." dedi.