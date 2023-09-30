Goodyear Kış Kampanyası ile Kış Lastiklerinde Avantajlı Fırsatlar

Goodyear, binek, SUV ve hafif ticari araç sahiplerine kış lastiklerini avantajlı bir şekilde satın alma imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında belirtilen Goodyear markalı kış lastiklerinden 4 adet satın alanlara ürün ve servis avantajları sunuluyor. Ayrıca, farklı modellerdeki lastiklerde de indirimler uygulanıyor. Kampanyaya katılmak için SMS veya internet üzerinden başvuru yapılabilir.

Goodyear, kış kampanyası ile binek, SUV ve hafif ticari araç sahiplerine kış lastiklerini avantajlı bir şekilde satın alma imkanı sunuluyor.

Goodyear açıklamasına göre, uzun yaz döneminin bitmesine az bir zaman kala, soğuk havalar ve kış mevsimi için hazırlıklar da başladı. Goodyear da sunduğu avantajlarla araç kullanıcılarının hazırlıklarına destek oluyor.

31 Aralık 2023'e kadar geçerli kampanyada, belirtilen Goodyear markalı, 17 inc ve üzeri binek, SUV ile hafif ticari araç kış lastiklerinden tek seferde 4 adet satın alan katılımcılara ürün ve servis avantajları sunuluyor.

Goodyear 2023 Kış Kampanyası kapsamında; Goodyear UltraGrip serisinin 19-22 inç arasındaki modellerinin alımında 250 lira, 18 inç modeli alımında 200 lira, 17 inç modeli alımında ise 150 lira tutarında avantajlar uygulanıyor. Avantaj hafif ticari araçlar için Goodyear UltraGrip Cargo modellerinde de 200 lira olarak sunuluyor.

Kampanyaya kayılmak içim katılımcılar, Goodyear Kampanya yazıp 4642'ye yolladıkları SMS sonrasında kendilerine gönderilen aktivasyon koduyla, kampanyanın internet sitesinde yer alan formu doldurarak veya doğrudan internet sitesindeki bilgileri doldurduktan sonra gönderilen aktivasyon kodu ile Goodyear Kış Kampanyasından yararlanabiliyor.