Goodyear, Jeep Avenger için elektrikli araç lastikleri sunacak

Goodyear lastikleri, Jeep'in tamamen elektrikli ilk modeli olan Jeep Avenger'da kullanılacak. Şirket, Avenger'ın üretim aralığını kapsayan lastik ebatları ile bu aracın yeteneklerine de tam anlamıyla uyum sağlıyor. Bu iş birliği, Goodyear'ın elektrikli araçlar ve sürdürülebilir ulaşımın geleceği için yenilikçi lastik çözümleri sunma konusundaki kararlılığını da ortaya koyuyor.

Goodyear lastikleri, Jeep'in tamamen elektrikli ilk modeli olan Jeep Avenger'da kullanılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu iş birliği, Goodyear'ın "Elektrikli Araçlara Hazır" stratejisinin bir sonucu olarak, şirketin elektrikli araçlar ve sürdürülebilir ulaşımın geleceği için yenilikçi lastik çözümleri sunma konusundaki kararlılığını da ortaya koyuyor. Jeep Avenger, aynı zamanda tüm Avrupa pazarlarında benzinli motor seçeneğiyle de satışa sunuluyor.

Goodyear, Vector 4Seasons Gen-3, EfficientGrip Performance 2 ve EfficientGrip 2 SUV modellerinin de dahil olduğu bir dizi ürünüyle Jeep Avenger'ı donatacak. Bu lastik modelleri, sadece gürültü emisyonlarını azaltmaya yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda yuvarlanma direncini optimize ederek sürdürülebilirliklerini artıran ve elektrikli araçlar için mükemmel bir seçim haline getiren yenilikçi teknolojiler içeriyor.

Şirket, Avenger'ın üretim aralığını kapsayan lastik ebatları ile bu aracın yeteneklerine de tam anlamıyla uyum sağlıyor.

Goodyear'ın dört mevsim ürün yelpazesinde yer alan Vector 4Seasons Gen-3, ıslak zeminde mükemmel performansının yanı sıra daha kısa kuru zemin mesafesi ve gelişmiş kuru zemin yol tutuşu gibi avantajlar sunarak hem kuru hem de ıslak zeminde tüm yıl boyunca kullanıma uygunluğuyla öne çıkıyor.

EfficientGrip Performance 2 ve EfficientGrip 2 SUV modelleri ise, bozuk yol yüzeylerinin neden olduğu kırılmaları azaltmaya yardımcı olan ve mükemmel dayanıklılık sağlayan esnek bir sırt yapısına sahip yaz lastikleri olarak öne çıkıyor. Ayrıca EfficientGrip Performance 2, test sonuçlarına göre en yakın rakibinden yüzde 201 daha fazla kilometre performansı sunarak lastiğin daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

"Lastiklerimizin Jeep tarafından onaylanması son derece önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear EMEA Tüketici Lastikleri OE Genel Müdürü Hans Vrijsen, Goodyear'ın lastiklerinin Jeep tarafından da onaylanmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Vrijsen, "Tamamen elektrikli bir versiyonla pazara sunulacak ilk Jeep modeli olan Jeep Avenger için seçilmesi bu ürün yelpazemizi benzersiz bir konuma getiriyor. Lastiklerimiz Avenger'in gelişmiş özelliklerini en iyi şekilde tamamlıyor ve elektrikli araçlar için yenilikçi çözümler sunma konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyor. Birlikte sürdürülebilir mobilitenin geleceğini şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.