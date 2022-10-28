Goodyear iş makinaları için Powerload'ı sundu

Goodyear, dünya çapında inşaat ve gayrimenkul geliştirme projelerinin artması nedeniyle talebinde artış görülen kompakt yükleyiciler ve küçük boyutlu greyderlerin verimliliğini, dayanıklılığını ve uygun maliyetli çalışmalarını desteklemek için yeni Powerload serisini pazara sundu.

Goodyear, dünya çapında inşaat ve gayrimenkul geliştirme projelerinin artması nedeniyle talebinde artış görülen kompakt yükleyiciler ve küçük boyutlu greyderlerin verimliliğini, dayanıklılığını ve uygun maliyetli çalışmalarını desteklemek için yeni Powerload serisini pazara sundu.

Bu kompakt makineler genellikle inşaat, malzeme yükleme, lojistik destek, tarım ve peyzaj alanlarında kullanılıyor. Uzun çalışma saatleri çekiş gücü ve dayanıklılığın yanı sıra sürücü konforunun da önemli bir faktör olduğu anlamına geliyor.

Goodyear Powerload, omuz bölgesinde ve yanak kısmında ekstra kalın ve pürüzsüz kauçuk bir koruma katmanı içeren yeni Smooth Guard Technology'ye sahip. Bu yüksek teknoloji, seriye daha fazla sağlamlık ve dayanıklılık sağlayarak kesilme direncini arttırıyor ve gövde korumasını destekliyor. Buna ek olarak, yeni seride daha yüksek stabilite ve daha kolay manevra kabiliyeti sağlayan güçlendirilmiş bir yanak yapısı da bulunuyor. Yeni seri, yükleme operasyonlarında kepçe salınımını azaltıyor ve operatörlere sürüş hassasiyeti, güven, konfor ve güvenlik sunuyor.

Takviye ve korumaya odaklanma, flanş kapağı alanındaki koruma ile devam ediyor. Jantla lastik arasındaki alana yabancı nesnelerin girmesini önlemeye yardımcı bu özellik, özellikle toprak, kaya, taş ve diğer inşaat artıklarının geleneksel lastiklere zarar verebileceği inşaat sahalarında önemli bir özellik olarak öne çıkıyor. Yeni levye çentiği tasarımı, lastiklerin takılmasını ve çıkarılmasını hızlandırmaya yardımcı olarak operatörler için de duruş süresini en aza indiriyor.

Yönsüz model, Goodyear'ın verimliliğe odaklandığının bir başka kanıtı olarak pozisyonların dönüşebilmesine olanak sağlayarak daha kolay lastik lojistiğini destekliyor ve filo operatörleri için de lastik stoklamayı basitleştiriyor. Goodyear inşaat sahalarında gerekli olan gelişmiş çekiş gücünü de sunuyor. Powerload'un tasarımı üstün ileri ve yan çekişi mümkün kılarken, kendi kendini temizleme özelliği çalışmama süresini minimuma indiriyor ve verimliliği artırıyor. Sırt deseni, daha büyük (25¨ jant ve üzeri) araçlar için başarısını kanıtlamış Goodyear TL-3A+'dan esinlendi ve Powerload serisindeki 18¨ ve 20¨ boyutları için optimize edildi.

Goodyear, Powerload'da önceki tasarımlara kıyasla lastiğin omuz diş derinliğini artırdı. Bu, lastik ömrünün daha uzun olmasını ve daha fazla kilometre yapılabilmesini desteklerken, saat başına işletme maliyetinin de düşürülmesine katkıda bulunuyor.

Goodyear'ın elektrikli sürüş için hazır felsefesi, şirketin en yeni lastiklerinin elektrikli araçların yanı sıra hibrit ve geleneksel dizel motorlu araçlarda kullanılabileceği anlamına geliyor. Bu ileri görüşlü yaklaşım, bir dizi farklı güç aktarma organı için yalnızca bir tür lastiğin stoklanması yeterli olacağından operatörler için karmaşıklığı da azaltıyor.

Goodyear EMEA Bölgesi OTR (Yol Dışı Kullanım) ve Havacılıktan Sorumlu Genel Müdürü Octavian Velcan, konu hakkında şunları söyledi; "Powerload, büyümekte olan off-the-road pazarının minimuma indirilmiş arıza/çalışmama süresi, optimize edilmiş saat başı maliyet, dayanıklılık ve çok yönlülüğe odaklanmasına öncülük ediyor. Goodyear olarak zorlu arazilerde araç sürmek zorunda olan kompakt tekerlekli yükleyici ve küçük greyder operatörlerinin verilen işi bitirmelerine ve verimliliği artırmalarına yardımcı olacak teknolojileri geliştirirken, onların gelecekteki gereksinimlerini önceden düşündük."