Goodyear'dan Bayram Tatili Öncesi Sürücülere Tavsiyeler

Goodyear, bayram tatili öncesi sürücüler ve yolcular için güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için tavsiyeler verdi. Araç bakımı, lastik basıncı, yorgunluk ve trafik kurallarına uyulması gibi konulara dikkat çekildi.

Goodyear, yola çıkacak sürücüler için önemli ipuçları veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Goodyear, bayram tatili öncesi 9 günlük süre boyunca seyahat edecek olan sürücüler ve yolcular için, güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için tavsiyeler verdi.

Açıklamada yola çıkmadan önce aracınızın periyodik bakımını ve araç muayenesini mutlaka yaptırılması gerektiğine dikkat çekilirken "Araç yağ seviyesi, balatalar ve lastikler yolculuklar için kritik öneme sahip. Lastik basınçlarını ve lastik dişlerin mutlaka kontrol edin.

Halen kış lastiklerini değiştirmediyseniz mutlaka mevsime uygun yaz lastiklerinizi taktırın. Lastik basınç düzeyi mutlaka yüklü aracın ağırlığına ve mevsim koşullarına göre ayarlayın." ifadeleri kullanıldı.

Uyku halinin refleksleri etkilediği bildirilerek şunlar kaydedildi:

"Yorgunluk hissinin ilk belirtileri fark edildiğinde durmak ve dinlenmek veya yolculuğa güvenli bir şekilde devam edebilene kadar uyumak çok önemli. Ağır ve uyku getirecek yiyeceklerden kaçının, bol bol sıvı tüketin.

Otomobilinizin araç içerisindeki sıcaklığını optimum seviyede tutun. Ne çok sıcak ne çok soğuk olacak şekilde ayarlayın oda sıcaklığı normal bir sürüş için ideal olacaktır. Sürüşünüzü engellemeyecek rahat kıyafetler tercih edin. Mutlaka ve mutlaka hız kurallarına, trafik işaretlerine, yönlendirme tabelalarına ve takip mesafesi kuralına uyun. Ön ve arka koltuklarda emniyet kemerlerinizi takın. Sürüş esnasında cep telefonunuzu kullanmayın."

Yaz lastiklerinin kış lastiklerine göre daha sert bir hamura, daha az sırt desenine sahip olduğu belirtilerek, "Bu sayede de yüksek hızlarda daha iyi yol tutuşu sağlar ve sıcak hava koşullarında daha az aşınma gösterir. Diş derinliği de kış lastiklerine göre da az olan yaz lastikleri, böylece yola daha iyi temas eder, sessiz ve yumuşak bir performans sunuyor. ???????