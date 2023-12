Gönüllülük Hikayeleriyle Kalpleri Isıtanlara Kızılay'dan Ödül

Kızılay, iyilik hikayeleriyle toplumda fark yaratarak gönüllülük hareketinin parçası haline gelen iyilikseverleri, üçüncü kez düzenlediği Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri'yle onurlandırdı. Afet hikayelerine yer verilen törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Kahramanmaraş depremlerinde yaptıkları iyilikler ve gönüllülük çalışmalarıyla ödüle layık görülenlerin hikayeleri törende duygu dolu anlar yaşattı.

Gönüllü ağını ve hizmetlerini yaygınlaştırmak, iyilik hareketinin neferlerini daha da artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kızılay, Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri'ni Haliç Kongre Merkezi'nde sahiplerine takdim etti. Kızılay, ulusal ve uluslararası alanda gönüllülük kültürünün bir toplum değeri olarak yaygınlaştırılması için iyilik hikayelerini ortaya çıkarmak, ödüllendirmek ve toplumla buluşturmak amacıyla 2021'den bu yana Gönüllülük Ödülleri veriyor.

Emine Erdoğan, törene gönderdiği mesajda, "Milletimizin vicdanı olan Kızılay'ımızın çatısı altında buluşan gönüllülerimiz, bir buçuk asırdır dünyaya şefkat elini uzatmakta. Bu sayede ülkemiz, insani yardım alanında en cömert ülke olma onurunu göğsünde taşıyor. Asrın felaketinin asrın dayanışmasına dönüşmesi bu cömertliğin yankısıdır" dedi.

GENEL BAŞKAN YILMAZ: BU SENEKİ ÖDÜLLERİMİZİ AFET HİKAYELERİNE AYIRDIK

Törende konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Gönüllü; bilgisini, zamanını, emeğini bir iyiliğe dönüştürmek için, toplum yararına bir hedefe ulaşmak amacıyla hiçbir karşılık beklemeden, gönülden çalışan kişi anlamına geliyor. Bugün burada bilgisini, zamanını ve emeğini ihtiyaç sahipleri için hiçbir karşılık beklemeden feda eden canını dişine takan binlerce iyilik kahramanıyla bir aradayız. Bu yıl bizim için zor geçti. Yüzyılımızın en büyük felaketini yaşadık. 11 ilimiz yıkıldı, 13 milyon insan ihtiyaç sahibi haline geldi. Büyük bir acı yaşadık. Gördük ki biz millet olarak, birbirini seven, birbirimize el uzatan bir milletiz. 60 bin gönüllümüz başından sonuna kadar bizlerin yanında oldu ve Kızılay ekiplerine destek verdi. Gönüllü.org'dan çağrıya çıktık. Yüzlerce aşçı 'Biz geliriz' dedi. Doktorlar ve hemşireler gönüllü geldi. Her çağrımıza cevap verdiler. Biz hiç kimseyi arkada bırakmadık. Biz el ele çok şükür bugünlere geldik. Bu seneki ödüllerimizi afet hikayelerine ayırdık. Çok fazla hikaye vardı, seçerken çok zorlandık. Binlerce hikayenin içinden bir seçki olacak. Ödülleri tüm gönüllüler adına vereceğiz. Gelecek sene geldiğinizde kalbinizdeki iyiliği herkese bulaştırmış olmanızı diliyor, 155 yıldır Kızılay'ımıza hizmet verenleri rahmet ve minnetle anıyorum. Dünyanın dört bir yanında sahada emek veren gönüllüleri selamlıyorum" diye konuştu.

BAKAN GÖKTAŞ: KIRMIZI YELEKLİLER HER ZAMAN BİZİM GİZLİ KAHRAMANLARIMIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "Her biri birer kahraman, iyilik timsali, insanlığın yüz akı olmuş kırmızı yeleklilerle dolu bu salon, Türkiye'nin geleceğine, insanlığın geleceğine, merhametin bu topraklarda nice yıllar hüküm süreceğine dair olan inancımın tazelenmesine vesile oldu. İyi ki varsınız. Biliyorsunuz, bizim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da kırmızı yeleklileri var. Ancak ben, birbirimizi ayırt etmiyorum. Türk kültüründe heyecanın ve kudretin sembolü olan kırmızı renk, Anadolu insanının yardım için çırpınan yüreğinin nişanesi olmuş. İyilik yapmanın gönülden geldiğini, samimiyet gerektirdiğini, aşk ile yapılan her işin hayırla sonuçlandığını bizlere yaşayarak, yaşatarak kanıtlayan kırmızı yeleklileri her zaman bizim gizli kahramanlarımız olarak gördüm. Her biriniz, bu güçlü ordunun vazgeçilmez bir neferi olarak çok büyük takdiri hak ediyorsunuz. Başta Türk Kızılay Genel Başkanı'mız olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

KIZILAY'IN GÖNÜLLÜ ORDUSU BİNLERCE KİŞİYE ULAŞTI

Dünyada alanında örnek olan gönüllü yönetim sistemi 'gonulluol.org' sayesinde afet ve acil durum, çevre, kan bağışı ve gençlik gibi alanlarda gönüllü ordusuyla çalışan Kızılay, 60 bin gönüllüsüyle 2023 yılında 6 Şubat depremleri başta olmak üzere tüm afetlerde destek verdi. Türkiye dahil 21 ülkeden seçilen sivil toplum örgütü, medya kuruluşu, ulusal dernek ve kişiler arasından önemli isimlere ödüller verildi. Jüri üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu, Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, AFAD Başkanı Okay Memiş, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, IFRC Türkiye Delegasyon Başkanı Jessie Thomson, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Mustafa İspirgil, Prof. Dr. Erol Göka, Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan oluştu.

İYİLİK HİKAYELERİYLE KALPLERE DOKUNAN GÖNÜLLÜLER

Gonulluol.org'u en aktif kullanan Genç Kızılay Topluluğu ödülünü Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, Gonulluol.org'u en aktif kullanan Engelsiz Kızılay Topluluğu ödülünü Kızılay Urla Engelsiz Topluluğu Başkanı Aynur Ünsal ve ekibi, Gonulluol.org'u en aktif kullanan Kızılay Kadın Topluluğu ödülünü Kızılay Kadın Kartal Başkanı Ayşe Neşe Kartal, Gonulluol.org'u en aktif kullanan Kızılay ilçe şubesi ödülünü Kızılay Fatih Şubesi Başkanı Mustafa Türk, Gonulluol.org'u en aktif kullanan Kızılay il merkez şubesi ödülünü Hatay Şubesi Başkanı Kudret Özbakış, Nüfusu Oranına Göre En Fazla Gönüllü Sayısı Olan Kızılay İlçe Şubesi ödülünü Akdağ Madeni Şubesi Başkanı Murat Kocagül, Nüfusu Oranına Göre En Fazla Gönüllü Sayısı Olan Kızılay İl Merkez Şubesi ödülünü Erzincan Şubesi adına Şerife Kaya, Gunulluol.org üzerinden en fazla göreve katılan gönüllü ödülünü Melek Turan aldı.

DUYGULANDIRAN GÖNÜLLÜLÜK HİKAYELERİNİN SAHİPLERİNE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Kızılay Özel Ödülü, Kızılay gönüllüsü Nurican Gök'e verildi. Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Gök'ün ödülünü, anne-babası Nevriye ve Kemal Gök aldı. Ödül takdimi sırasında duygusal anlar yaşandı. Kızılay Başkanı Yılmaz, "Burada sizlere evlatlık yapacak binlerce Nurican var. Bizim bir aile olduğumuzu unutmayın" dedi.

Afetin Gönüllüsü ödülü, enkazdan çıkıp iyileştikten sonra yardıma koşan ve kafasından çıkan buharla anılan Mustafa Aydın'a verildi. Kızılay Kızılhaç Kırmızı Aile Gönüllüsü Ödülü, Kırgızistan Kızılay'ından Mamazhakyp Uulu Ashim'e verildi. Evrensel Gönüllü Ödülü, Azerbaycan'dan aracına yardım malzemelerini yükleyerek taşıdığı aracıyla Türkiye'ye gelen Azeri kardeşimiz Server Beşirli'ye verildi.

Sivil Toplumun Gönüllüsü ödülü Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar'a, Sivil Toplumun Gönüllüsü ödülü Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıkgöz'e, Kurumsal Gönüllü Ödülü personelini gönüllü olarak yardıma gönderen LC Waikiki adına CEO Yrd. Halil İbrahim Ayaşlı ile Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir'e, Medya Gönüllüsü Ödülü gazeteci Fulya Öztürk'e, milli futbolcu Mehmet Topal'a da Sporun Gönüllüsü Ödülü verildi.

İstanbul'dan Malatya'ya gönüllü olarak giden, 25 gün gece gündüz çalışan, gassallık yapan Melike Esra Çağman'a Afetin Gönüllüsü Ödülü, kendi imkanlarıyla deprem bölgesine giden Ercan Kubaş'a Engelleri Aşan Gönüllü Ödülü, hastanede sarsıntı esnasında çocukları kucağına alarak çıkaran Hemşire Şeyma Alakuş'a ise İlham Veren Gönüllü Ödülü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz tarafından verildi.

Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a Kızılay Kadın Kolları Teşkilatının Örgü Kırmızı Yelek hediyesi takdim edildi.

Tören, sahnede çekilen aile fotoğrafıyla sona erdi.