Gönül Meyhanesi sözleri! Kurtuluş Kuş & Burak Bulut Gönül Meyhanesi şarkı sözleri!
Gündem Haberleri
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut yeni şarkısı Gönül Meyhanesi çıktı. Müzik severler şarkının çıkacağı tarihi ve şarkının sözlerini merak etti. Peki, Kurtuluş Kuş & Burak Bulut Gönül Meyhanesi şarkı sözleri ne? Gönül Meyhanesi sözleri!
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut Gönül Meyhanesi şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Gönül Meyhanesi şarkı sözleri nedir gündeme geliyor. Kurtuluş Kuş & Burak Bulut Gönül Meyhanesi şarkı sözleri ne dinleyiciler tarafından araştırılıyor. Gönül Meyhanesi sözleri! Kurtuluş Kuş & Burak Bulut Gönül Meyhanesi şarkı sözleri! Detaylar haberimizdedir…
KURTULUŞ KUŞ & BURAK BULUT- GÖNÜL MEYHANESİ ŞARKI SÖZLERİ
Rakıma buz koy cebime para
Bizde mutluluk sizde yara
Yalanları sakla düşersen dara
Gülüşü güzel ama bahtı kara
Aşkın bana parçalı bulutlu
Ama sen senin parçanı unuttun
Buda sana yazdığım son şarkı
Rakımdan çektim son yudumu
Gönül meyhanesinde açtım yine bir şişe
Kalemim hiç bitmedi yazdım dize dize
Beni duymadı dostlarım beni sevmedi o kadın
Beni görmedi kimseler çok içtim ben bu gece