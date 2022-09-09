Gönül Meyhanesi sözleri! Kurtuluş Kuş & Burak Bulut Gönül Meyhanesi şarkı sözleri!

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KURTULUŞ KUŞ & BURAK BULUT- GÖNÜL MEYHANESİ ŞARKI SÖZLERİ

Rakıma buz koy cebime para

Bizde mutluluk sizde yara

Yalanları sakla düşersen dara

Gülüşü güzel ama bahtı kara

Aşkın bana parçalı bulutlu

Ama sen senin parçanı unuttun

Buda sana yazdığım son şarkı

Rakımdan çektim son yudumu

Gönül meyhanesinde açtım yine bir şişe

Kalemim hiç bitmedi yazdım dize dize

Beni duymadı dostlarım beni sevmedi o kadın

Beni görmedi kimseler çok içtim ben bu gece