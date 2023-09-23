TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Zahide karakterinin ayrılışı merak konusu oldu. Dizi severler, Zahide'nin ayrılış nedenini ve nasıl ayrıldığını merak ediyor. Peki, Gönül Dağı Zahide diziden nasıl ayrıldı? Gönül Dağı Zahide yok mu, neden yok? İşte detaylar...

Gönül Dağı Zahide diziden nasıl ayrıldı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 kanalında yayınlanan Gönül Dağı dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Gönül Dağı Zahide diziden nasıl ayrıldı merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı Zahide diziden nasıl ayrıldı? Gönül Dağı Zahide yok mu, neden yok? Detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI ZAHİDE DİZİDEN NASIL AYRILDI?

Zaman atlamasının yaşanan dizide "Zahide" rolünü oynayan başrol oyuncusu Ecem Özkaya, senaryo gereği projeden ayrılmıştır.

GÖNÜL DAĞI ZAHİDE YOK MU, NEDEN YOK?

Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Yavuz Sepetçi, Efe Aydan ve Ulviye Karaca gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi yeni sezona 5 oyuncuyla ayrılarak başladı. Dizide rol alan Zümre Meğreli, Güliz Aybay, Ecem Özkaya, Gülhan Tekin ve Sevilay Gültekin veda ederken son fragman da kafaları karıştırdı. Dizinin yeni bölüm fragmanda Semih Ertürk'ün oynadığı Veysel, roketten dolayı yaralanıyor. Acil ameliyata alınan Veysel'in kurtulamadığı söylenirken Ertürk'ün kadrodan ayrılıp ayrılmadığı ise bilinmiyor.