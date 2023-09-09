Gönül Dağı dizisi bu akşam yayınlandı. Kullanıcılar tarafından Gönül Dağı Zahide diziden ayrıldı mı? araştırılıyor. Peki, Gönül Dağı Zahide diziden ayrıldı mı, neden yok? Ecem Özkaya diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı her Cumartesi izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren Gönül Dağı dizisinin Zahide rolü merak edildi. Peki, Gönül Dağı Zahide diziden ayrıldı mı, neden yok? Ecem Özkaya diziden ayrılıyor mu?

GÖNÜL DAĞI BUGÜN VAR MI?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Gönül Dağı dizisi saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanacaktır.

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gönül Dağı dizisi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Normalde dizi Yozgat'ta çekiliyor olarak bilinir. Çünkü dizide araçların plakası 66 'dır. 66 ise Yozgat'ın plakasıdır. Haliyle dizi Yozgat'ta çekiliyor sanılmaktadır. Fakat dizi seti Eskişehir'de yer alıyor.

Kısacası, yapılan açıklamaya göre dizi Eskişehir ilimizin Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Ek olarak dizideki Gedelli beldesi de Eskişehir'de bulunmaktadır.

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.

GÖNÜL DAĞI ZAHİDE AYRILDI MI, ZAHİDE NEDEN YOK?

Zaman atlamasının yaşanacağı dizide "Zahide" rolünü oynayan başrol oyuncusu Ecem Özkaya, senaryo gereği projeden ayrıldı. Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Ecem Özkaya, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Nazlı Pınar Kaya, Feyza Işık, Ulviye Karaca, Erdal Cindoruk, Ali Düşenkalkar ve Nuri Gökaşan'ın başrolünü paylaştığı Gönül Dağı dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Zaman atlamasının yaşanacağı diziden bir veda haberi geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk bölümden beri dizide "Zahide" rolünü oynayan Ecem Özkaya, diziden ayrıldı. Vedasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan oyuncu, yeni sezon için gelen projeleri değerlendirecek.