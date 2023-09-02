TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde ilk bölümden itibaren yer alan başrol oyuncusu Ecem Özkaya hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Gönül Dağı Zahide ayrıldı mı, Zahide neden yok? Gönül Dağı Zahide - Ecem Özkay diziden ayrıldı mı, neden?

Gönül Dağı Zahide ayrıldı mı, Zahide neden yok? Sorusu, vatandaşlar tarafından aktif olarak araştırılıyor ve merak ediliyor. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Zaman atlamasının yaşanacağı dizide "Zahide" rolünü oynayan başrol oyuncusu Ecem Özkaya'nın akıbeti bellli oldu. Peki, Gönül Dağı Zahide ayrıldı mı, Zahide neden yok? Gönül Dağı Zahide - Ecem Özkay diziden ayrıldı mı, neden?

GÖNÜL DAĞI ZAHİDE AYRILDI MI, ZAHİDE NEDEN YOK?

Zaman atlamasının yaşanacağı dizide "Zahide" rolünü oynayan başrol oyuncusu Ecem Özkaya, senaryo gereği projeden ayrıldı. Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Ecem Özkaya, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Nazlı Pınar Kaya, Feyza Işık, Ulviye Karaca, Erdal Cindoruk, Ali Düşenkalkar ve Nuri Gökaşan'ın başrolünü paylaştığı Gönül Dağı dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Zaman atlamasının yaşanacağı diziden bir veda haberi geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk bölümden beri dizide "Zahide" rolünü oynayan Ecem Özkaya, diziden ayrıldı. Vedasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan oyuncu, yeni sezon için gelen projeleri değerlendirecek.