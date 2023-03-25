Gönül Dağı yok mu, neden yok? 25 Mart Bu akşam Gönül Dağı yeni bölümü var mı, yok mu, neden yok? Gönül Dağı final mi yaptı, ara mı verdi?

Bu akşam 25 Mart 2023 Cumartesi Gönül Dağı TRT 1 yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Gönül Dağı var mı, yok mu, neden yok? 25 Mart Bu akşam Gönül Dağı yeni bölümü yok mu, neden yok? Gönül Dağı final mi yaptı, ara mı verdi? merak etti. Peki, Gönül Dağı neden yok? Gönül Dağı yeni bölümü maçtan sonra mı başlayacak? Maçtan sonra Gönül Dağı var mı? İşte detaylar...

Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Gönül Dağı var mı, yok mu, neden yok? 25 Mart Bu akşam Gönül Dağı yeni bölümü yok mu, neden yok? Gönül Dağı final mi yaptı, ara mı verdi? Gönül Dağı ara mı verdi? Gönül Dağı yeni bölümü haftaya mı? Gönül Dağı neden başlamadı? Gönül Dağı bugün olmayacak mı? İşte bilgiler...

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların beğenilen dizisi Gönül Dağı normalde her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyordu. Fakat bugün TRT 1'de A Milli Takım maçı olacağı için yeni bölümü yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 1 Nisan Cumartesi ekranlara gelecektir.

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Gönül Dağı 25 Mart Cumartesi günü ekranlara gelmeyecek. Bugün TRT 1'de Ermenistan-Türkiye milli takım maçı olacaktır. Maçtan dolayı Gönül Dağı bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin 1 Nisan tarihinde yayınlanması bekleniyor.

Twitter Gönül Dağı paylaşımı:

"El birliği ile aramak lazım..."

91. Bölüm Fragmanı

#GönülDağı yeni bölümüyle 1 Nisan Cumartesi 20.00'de #TRT1'de sizlerle @trt1

Buna göre dizinin yeni bölümü bugün değil haftaya 1 Nisan Cumartesi yayınlanması bekleniyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (25 MART 2023 CUMARTESİ)

17:45 - Ana Haber

18:15 - Ramazan Sevinci

20:00 - UEFA EURO Elemeleri "Ermenistan-Türkiye"

22:15 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramazan coşkusu kasabada başlamıştır. Selma Öğretmen, iftiralarla boğuşmaya devam ederken, Yasemin'in onunla ilgili attığı iftira ortaya çıkar. Yaptığı kötülükler anlaşılınca Yasemin, iyice öfkelenir. Yasemin'in intikamı nasıl olacaktır? Dişçi Musa'nın hastalığına teşhis koyulur. Cemile ve Veysel, babalarının tekrar kaybolacağından endişelenirken, Taner'in bir icadı ikiliye yardımcı olur. Dişçi Musa, hastalığının ilerleme ihtimaliyle bir karar alır. Kararı ne olacaktır? Ramazan ile evliliği çıkmaza giren Asuman, kasabadan ayrılmaya karar verir. Asuman gidecek midir?

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk aşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.