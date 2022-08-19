Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlıyor? Gönül Dağı oyuncuları kim?
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TRT1 ekranlarında yayımlanan Gönül Dağı dizisi bir bozkır hikayesini ekrana getiriyor. Yayınlandığı akşamları izleyeni ekrana kitleyen Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlıyor? Gönül Dağı oyuncuları kim?
TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı yeni sezon ne zaman? soruları izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer almakta. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlıyor? Gönül Dağı oyuncuları kim? İşte detaylar haberimizde...
Gönül Dağı dizisinin yeni sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl 11 Eylül'de ekrana gelmişti. Bu sene de aynı tarihlerde yayımlanması bekleniyor.
Berk Atan - Taner Kaya
Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan
Ferdi Sancar - Sefer Arslan
Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya
Semih Ertürk - Veysel Kaya
Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya
Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
Nazlı Pınar Kaya - Cemile Çakır/Kaya
Şebnem Dilligil - Halime Kaya
Feyza Işık - Döndü Kaya
Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
Yavuz Sepetçi - Abdullah Kaya
Ege Aydan - Münir Korkmaz
Hazal Çağlar - Asuman Korkmaz/Kaya
Nuri Gökaşan - Musa Çakır
Eser Eyüboğlu - Selami Fersoy
Hüseyin Sevimli - Rıfat Turan
Çiğdem Aygün - Keriman Yavru/Fersoy
Türkiye'de gerçekte Gönül Dağı şeklinde bilinen bir dağ yoktur. Gönül Dağı efsanesi de dizinin senaryosu gereği kurgulanmış bir efsane olarak bilinir. Gönül Dağı denildiğinde Neşet Ertaş'ın aynı isimli türküsü akla gelmektedir. Bozkır topraklarında çekilen dizi Gönül Dağı ile bağdaştırılmıştır. Gönül Dağı dizisinin çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilmektedir. Dizide geçen Gedelli köyü, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı bir köydür. Senaryoda geçen Gedelli köyü, aslında dizinin çekimlerinin yapıldığı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesi diyebiliriz.