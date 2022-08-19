TRT1 ekranlarında yayımlanan Gönül Dağı dizisi bir bozkır hikayesini ekrana getiriyor. Yayınlandığı akşamları izleyeni ekrana kitleyen Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlıyor? Gönül Dağı oyuncuları kim?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı yeni sezon ne zaman? soruları izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer almakta. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlıyor? Gönül Dağı oyuncuları kim? İşte detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gönül Dağı dizisinin yeni sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl 11 Eylül'de ekrana gelmişti. Bu sene de aynı tarihlerde yayımlanması bekleniyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan - Taner Kaya

Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan

Ferdi Sancar - Sefer Arslan

Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya

Semih Ertürk - Veysel Kaya

Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya

Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya

Nazlı Pınar Kaya - Cemile Çakır/Kaya

Şebnem Dilligil - Halime Kaya

Feyza Işık - Döndü Kaya

Gülhan Tekin - Günşıl Kaya

Yavuz Sepetçi - Abdullah Kaya

Ege Aydan - Münir Korkmaz

Hazal Çağlar - Asuman Korkmaz/Kaya

Nuri Gökaşan - Musa Çakır

Eser Eyüboğlu - Selami Fersoy

Hüseyin Sevimli - Rıfat Turan

Çiğdem Aygün - Keriman Yavru/Fersoy

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Türkiye'de gerçekte Gönül Dağı şeklinde bilinen bir dağ yoktur. Gönül Dağı efsanesi de dizinin senaryosu gereği kurgulanmış bir efsane olarak bilinir. Gönül Dağı denildiğinde Neşet Ertaş'ın aynı isimli türküsü akla gelmektedir. Bozkır topraklarında çekilen dizi Gönül Dağı ile bağdaştırılmıştır. Gönül Dağı dizisinin çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilmektedir. Dizide geçen Gedelli köyü, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı bir köydür. Senaryoda geçen Gedelli köyü, aslında dizinin çekimlerinin yapıldığı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesi diyebiliriz.