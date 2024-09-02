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Gönül Dağı yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Gönül Dağı yeni fragman İZLE!

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İzleyicilerin yakından takip ettiği diziler arasında yer alan Gönül Dağı yeni sezonda da merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Gönül Dağı yeni fragman İZLE!

Gönül Dağı yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Gönül Dağı yeni fragman izleme linki konuları, dizilerin başlamasına kısa bir süre kala gündem oldu. Peki, Gönül Dağı yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Gönül Dağı yeni fragman İZLE!

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE OYUNCULARI KİM?

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.

Dizi, "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler sergileyen bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar...

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk aşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.

Muammer Kaya (Ali Düşenkalkar): Veysel'in babası, Taner ile Ramazan'ın amcasıdır.

Hüseyin Kaya (Erdal Cindoruk): Ramazan'ın babası, Taner ile Veysel'in amcasıdır.

Selma Çiçek (Melis Sevinç): Gedelli'ye yeni gelen Fen bilgisi öğretmenidir.

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İşte, fragman:

Osman Demir
Osman Demir
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