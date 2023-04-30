Deprem nedeniyle bir süredir izleyicisi ile buluşamayan Gönül Dağı yeni fragman yayınlandı mı? TRT'nin sevilen dizileri arasında yer alan ve yayınlandığı günden itibaren insanların ilgisini ve beğenisini kazanan dizi insanlar tarafından araştırılıyor. Peki, Gönül Dağı yeni fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı 96. Bölüm yeni fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı 96. Bölüm fragman İZLE!

Yeni bölümleri için yayınlanan fragmanları ile birlikte insanları heyecanlandıran dizinin fragmanını merak edenler Gönül Dağı yeni fragman yayınlandı mı? Sorusunu veya Gönül Dağı fragman izle aramasını gerçekleştiriyor. Bir süredir yeni bölümünün yayınlanmaması nedeniyle birçok izleyici heyecanla yeni bölümü araştırıyor. Peki, Gönül Dağı yeni fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı 96. Bölüm yeni fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı 96. Bölüm fragman İZLE!

GÖNÜL DAĞI YENİ FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle bir süredir izleyicisi ile buluşmayan TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 96. Bölüm fragmanı yayınlandı. Bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmakta olan Gönül Dağı dizisi. Kendi saatinde ve kendi gününde izleyicileri ile buluşacak.