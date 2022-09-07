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Gönül Dağı yeni fragman yayınlandı mı? Gönül dağı 67. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni fragman izle!

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Gönül Dağı yeni fragman yayınlandı mı? Gönül dağı 67. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni fragman izle!

Birçok kişinin severek izlediği televizyon dizileri arasında yer alan Gönül Dağı dizisi, birçok kişi tarafından merak edilmekte. Peki, Gönül Dağı yeni fragman yayınlandı mı? Gönül dağı 67. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni fragman izle!

TRT'nin sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisi, 10 Eylül Cumartesi günü TRT ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. 10 Eylül Cumartesi günü yayınlanacak olan 67. Bölüm fragmanı birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı yeni fragman yayınlandı mı? Gönül dağı 67. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni fragman izle!

Gönül dağı 67. Bölüm 2. fragmanı 6 Eylül tarihinde yayınlandı.

Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.

Berk Atan - Taner Kaya

Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan

Ferdi Sancar - Sefer Arslan

Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya

Semih Ertürk - Veysel Kaya

Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya

Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya

Nazlı Pınar Kaya - Cemile Çakır/Kaya

Şebnem Dilligil - Halime Kaya

Feyza Işık - Döndü Kaya

Gülhan Tekin - Günşıl Kaya

Yavuz Sepetçi - Abdullah Kaya

Ege Aydan - Münir Korkmaz

Hazal Çağlar - Asuman Korkmaz/Kaya

Nuri Gökaşan - Musa Çakır

Eser Eyüboğlu - Selami Fersoy

Hüseyin Sevimli - Rıfat Turan

Çiğdem Aygün - Keriman Yavru/Fersoy

Gönül Dağı son bölüm izle! TRT 1 Gönül Dağı 66. bölüm full HD izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu?Gönül Dağı son bölüm izle! TRT 1 Gönül Dağı 66. bölüm full HD izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? Gönül dağı 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni fragman izle!Gönül Dağı fragman yayınlandı mı? Gönül dağı 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni fragman izle!
Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gönül Dağı Dizi Gündem Haberler

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