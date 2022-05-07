Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan aile, komedi, aşk ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Gönül Dağı yeni bölüm yok mu, neden yok? 7 Mayıs Cumartesi bu akşam Gönül Dağı var mı, yok mu, niye yok? Gönül Dağı ara mı verdi? Gönül Dağı yeni bölümü haftaya mı? Gönül Dağı bu hafta ara mı verdi, neden ara veriyor? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

GÖNÜL DAĞI BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Gönül Dağı bugün tekrar bölümüyle ekranlara gelecek. Yapılan açıklamaya göre dizinin yeni bölümü haftaya 14 Mayıs günü ekranlara geliyor. Bugün TRT 1'de saat 20:00 'da Gönül Dağı'nın tekrar bölümü olacak. Yeni bölüm haftaya olacak.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Anne ve oğul ne kadar yakışır sorusunun cevabı

Bozkırda bir Anadolu masalı #GönülDağı yeni bölümüyle 14 Mayıs Cumartesi 20.00'de #TRT1'de! @trt1"

Buna göre Gönül Dağı yeni bölümüyle haftaya 14 Mayıs Cumartesi günü ekranlara gelecek. Dizinin bugün yeni bölümü olmayacak.

7 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 - Ana Haber

20:00 - Gönül Dağı (Tekrar bölümü)

23:00 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi

GÖNÜL DAĞI FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır dizi sadece 1 hafta ara verdi. Dizi final yapmadı veya bitmedi, haftaya yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gedelli'de bayram hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, Münir'in ricası üzerine buna bir de nişan heyecanı eklenir. Herkesin uzun zamandır beklediği nişan yaklaştıkça Ramazan'ın stresi de artmaktadır. Ziyarete gelen akrabalar, hazırlıklar derken nişan telaşı içinde oradan oraya koşturan amcaoğulları, nasıl maceralara sürükleneceklerdir?

Zahide ve Sefer, her geçen gün Emre'ye daha çok alışırken, çocukların da desteğiyle Emre artık iyice aileden biri olmuştur. Bu duruma çok sevinseler de diğer yanda Emre'nin annesini özlediği gerçeği keskin bir bıçak gibi durmaktadır. Sefer, Emre'nin annesini bulmak için harekete geçmek istese de bu, başarıyla sonuçlanan bir arayış olabilecek midir?

Öte yandan miras haklarından vazgeçen Selami, kendisini kapının önünde bulur. Ellerinde valizlerle kapının önüne koyulan Selami ve Keriman'ı nasıl bir süreç beklemektedir? Sıkıntıların ardından gelen Ramazan Bayramı Gedelli'de nasıl gelişmelere vesile olacaktır?

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk âşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.

Cemile Çakır Kaya (Nazlı Pınar Kaya): Veysel'in karısıdır. Sevimli ve eğlenceli birisidir.

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