TRT'nin sevilen dizileri arasında yer alan ve yayınlandığı günden itibaren insanların ilgisini ve beğenisini kazanan dizi insanlar tarafından araştırılıyor. Yeni yıla gireceğimiz 31 Aralık akşamında merak edilenler arasında ise Gönül Dağı yeni bölüm var mı? Yılbaşında Gönül Dağı var mı, yok mu? Bu akşam Gönül Dağı var mı? soruları yer alıyor.

Yeni bölümleri için yayınlanan fragmanları ile birlikte insanları heyecanlandıran dizinin fragmanını merak edenler Gönül Dağı'nın bu akşamki bölümünün ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Dizi severlerin merak ettikleri arasında ise Gönül Dağı yeni bölüm var mı? Yılbaşında Gönül Dağı var mı, yok mu? Bu akşam Gönül Dağı var mı? sorularını merak ediyor.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM VAR MI?

Yılbaşı programı olarak TRT 1 kanalında bugün Gönül Dağı dizisi yer alacak. Program saat 20:00'da izleyicileri ile birlikte TRT 1 ekranlarında buluşacak.