TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi yeni bölüm fragmanı izleyen seyirciler, merakla Gönül Dağı 81. bölümü bekliyor. Gönül Dağı dizisi; Anadolu'yu konu alan, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatan, sıcak bir aile dizisidir. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 81. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 82. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı 82. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 82. bölüm fragmanı izleyicileri ile 8 Ocak Pazar günü buluştu.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.