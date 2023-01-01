Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 81. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle!

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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

GÖNÜL DAĞI 81. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU NE?

Bozkırda bir Anadolu masalı. Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı, Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül DağI, Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül DağI, yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi. İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen. Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat. Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı. Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük. Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı.. İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız.

GÖNÜL DAĞI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Gönül Dağı dizisi; Anadolu'yu konu alan, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatan, sıcak bir aile dizisidir. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı TRT 1'de her Cumartesi saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ OYUNCULARI

Berk Atan – Taner

Gülsim Ali İlhan – Dilek

Ecem Özkaya – Zahide

Ferdi Sancar – Dolmuşçu Sefer

Erdal Cindoruk – Ağıtçı Hüseyin

Ali Düşenkalkar – Düğüncü Muammer

Yavuz Sepetçi- Ciritçi Abdullah

Gülhan Tekin – Günşıl

Feyza Işık – Döndü

Nuri Gökaşan- Dişçi Musa

Cihat Süvarioğlu- Ramazan

Semih Ertürk- Veysel

Nazlı Pınar Kaya – Cemile

Ege Aydan- Belediye Başkanı Celal Bey,

Eser Eyüboğlu – Selami

Çiğdem Aygün – Keriman

Şebnem Dilligil – Halime

Hüseyin Sevimli – Rıfat

Zümre Meğreli – Hemşire Elif

Hazal Çağlar – Asuman

Ulviye Karaca- Gülsüm Öğretmen

Serkan Kuru - Doktor Kemal