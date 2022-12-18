Ekranların beğenilen dizisi Gönül Dağı bugün 78. bölümü ile TRT 1'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 79. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE!

Birçok kişi tarafından yoğun ilgi görmekte olan Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE!

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı 78. bölümünün ardından 79. bölüm fragmanı 18 Aralık Pazar günü izleyiciler ile buluştu.

GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk aşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.