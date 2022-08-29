Gönül Dağı YENİ SEZON fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı 66. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Gönül Dağı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Gönül Dağı 66. fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı 66. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Gönül Dağı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Gönül Dağı dizisinin 66. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı konusu nedir? Gönül Dağı 66. Fragmanı nasıl izlenir! Gönül Dağı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asuman ve Ramazan'ın düğününün yaklaşmasıyla herkesi tatlı bir telaş sarar. Ramazan, en mutlu günü için hazırlıkları titizlikle sürdürürken, tüm kasabanın merakla beklediği bu düğünde neler yaşanacaktır? Kasabaya dönen Meryem, Rıfat ile konuşmak istemektedir. Meryem'in hiç beklemediği anda Rıfat'ın karşısına çıkması, Mihriban ile Rıfat'ı nasıl etkileyecektir? Öte yandan doğum yapmasına sayılı zaman kalan Dilek, bir yandan da çalışmaya devam etmektedir. Gönül Dağı'ndaki hareketlenmenin artması Dilek'in iş temposunun yoğunlaşmasına neden olurken, bu durum Dilek ve Taner'i nereye sürükleyecektir?