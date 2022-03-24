Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı yeni bölümde ne olacak? Gönül Dağı 57. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Gönül Dağı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Gönül Dağı dizisinin 57. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı konusu nedir? Gönül Dağı 57. Fragmanı nasıl izlenir! Gönül Dağı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asuman ve Ramazan'ın kavuşması herkesi çok mutlu ederken Ramazan da eski neşeli haline dönmüştür. Taner ise yeniden amcaoğullarıyla birlikte çalışmak istese de Veysel bunu kabul etmez. Ramazan ve Taner, Veysel'i ikna etmek için kolları sıvarken, Veysel ve Cemile'nin aldığı bir düğüne yardıma giderler. Bu düğün amcaoğullarını nasıl bir maceraya sürükleyecektir? Öte yandan düğünün dağılmasıyla Asya, Gülsüm öğretmene dönse de onun için kalıcı bir çözüm bulmaları gerekmektedir. Bu süreçte tüm kadınlar Asya'ya sahip çıkarken, Asya'nın geleceğiyle ilgili karar ne olacaktır? Bu sırada Kenan ise uzaklaştırma kararını gizlemeye çalışırken kendini Dişçi Musa'nın yanında bulur. Durumu öğrenen Dişçi Musa'nın Kenan için bulduğu çözüm ne olacaktır?



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