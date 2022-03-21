Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı yeni bölümde ne olacak? Gönül Dağı 57. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Gönül Dağı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Gönül Dağı dizisinin 57. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı konusu nedir? Gönül Dağı 57. Fragmanı nasıl izlenir! Gönül Dağı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya ve Ramazan'ın düğün günü gelmiştir. Düğün telaşı devam ederken, herkes Ramazan'ı uyarmak için çabalasa da Ramazan kararlıdır. Asya ve Ramazan'ın girdiği bu yol, Asuman ile Ramazan'ın yollarını kesin olarak ayırırken, bu sırada yaşanan bir gelişme Asuman, Ramazan ve Asya'yı nasıl bir sona sürükleyecektir? Dava süreci devam ederken Sefer'in ameliyatına girmesi Kenan için durumun daha da zorlaşmasına neden olur. Bu şartlar altında Kenan'ı bekleyen gelişme ne olacaktır? Öte yandan ameliyat sonrası yavaş yavaş kendine gelen Sefer'in hafızası yerinde değildir. Sefer'in bu probleminin nasıl etkileri olacaktır?

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