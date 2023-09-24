Gönül Dağı isimli dizide Veysel karakterini canlandıran oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. İzleyiciler, Veysel karakterinin öldüğüne dair detaylar araştırılıyor. Peki, Gönül Dağı Veysel öldü mü? Veysel diziden ayrıldı mı? Gönül Dağı Veysel neden ayrıldı? İşt detaylar...

TRT 1 kanalının sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Gönül Dağı dizisinin son bölümü sonrasında Veysel öldü mü sorusu gündeme geldi. Veysel diziden ayrıldı mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Gönül Dağı dizisinde Veysel karakterinin akıbeti araştırılmaktadır. Peki, Gönül Dağı Veysel öldü mü? Veysel diziden ayrıldı mı? Gönül Dağı Veysel neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI VEYSEL ÖLDÜ MÜ?

Roket parçasının patlaması sonucu ağır yaralanan Veysel hastaneye kaldırılmıştır. Gönül Dağı dizisinin son bölümünde Veysel gözlerini açarak hayata geri dönmüştür.

