Gönül Dağı dizisinin 61. bölüm 2. fragmanında; babası Muammer'i kurtarmak isteyen Veysel'e araba çarptığı görüldü. Veysel'i yerde baygın yatarken gören Cemile'nin haykırışı ise yürekleri sızlattı. Peki, Gönül Dağı Veysel öldü mü? Veysel diziden ayrıldı mı, ölecek mi?

GÖNÜL DAĞI VEYSEL ÖLDÜ MÜ?

Yolda dalgın bir şekilde yürüyen Muammer, arabanın geldiğini duymadı ve Veysel, babasını kurtarmak için arabanın önüne atladı. Araba çarpan Veysel, bir anda yere yığılırken Cemile'nin ''Veysel'' diye haykırması ise yürekleri sızlattı. Veysel'e araba çarptığını öğrenen Taner ve Ramazan da olay yerine koşarken Veysel'in annesi gözyaşlarına boğuldu. Bu sahneler ve birkaç bölümdür Cemile'nin içinde sıkıntı olması, izleyiciler tarafından Veysel'in öleceği şeklinde yorumlandı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şili'den gelen siparişleri yetiştirmeye çalışan amcaoğulları, ekibi büyütmeye karar verirler. Kasabalıların başvuruları arasından ekiplerine dahil edebilecekleri yeni insanlar ararlarken eski bir dosyanın karşılarına çıkmasıyla şoka uğrarlar. İşleri büyütme yolunda önlerine büyük bir taş koyan bu durumu çözmeye çalışan amcaoğulları nasıl bir maceraya sürükleneceklerdir? Ramazan ve Asuman'ın sözlenmesi herkesi mutlu ederken, Hüseyin de Münir'le dünür olmanın coşkusu içindedir. Hüseyin'in nispeti karşısında iyice sinir olan Muammer de kendine makam sahibi bir dünür arayışına girer. Muammer'in bu telaşı, Kenan ve Elif ilişkisini nasıl etkileyecektir? Bunun yanında Zahide ve Sefer de Emre'yi almaya giderler. Zahide için de kolay olmayan bu gelişmeye çocukların tepkisi ne olacaktır? Öte yandan Rıfat'ın durumu her geçen gün güçleşirken Hacer bu durumla ilgili nasıl bir yol izleyecektir?









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