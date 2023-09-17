TRT 1'in popüler dizisi Gönül Dağı'nın 105. bölümünde, Semih Ertürk tarafından canlandırılan Veysel karakterinin akıbeti merak ediliyor. Son bölümde yaşanan olaylar sonucu Veysel karakterinin ölüp ölmediği konusu izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Peki, Gönül Dağı Veysel öldü mü? Gönül Dağı Veysel diziden ayrılacak mı, çıkacak mı?

Gönül Dağı Veysel öldü mü? Sorusu, yayınlanan yeni bölümde gerçekleşen sebeplerden dolayı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Dizisinin son sahnesinde yaşanan olay izleyicileri meraklandırdı. Gönül Dağı dizisinde Semih Ertürk tarafından canlandırılan Veysel karakteri öldü mü? Sorusu akıllara geldi ve Semih Ertürk diziden ayrılacak mı? Sorusu da merak edildi. Peki, Gönül Dağı Veysel öldü mü? Gönül Dağı Veysel diziden ayrılacak mı, çıkacak mı?

GÖNÜL DAĞI VEYSEL ÖLDÜ MÜ?

105. bölümüyle izleyicilerle buluşan dizinin son sahnelerine doğru Veysel karakteri uzaya fırlatılan roketin geri düşmesi sonucu yaralandı. Daha sonrasında izleyiciler Veysel'in akıbetine dair internet üzerindeki araştırmalarına başladı. Veysel'in ölüp ölmediğini henüz net olarak bilinmemekte. Yeni bölüm fragmanında Veysel'in hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Bu kapsamda Semih Ertürk tarafından bir açıklama yapılmamasından dolayı da Gönül Dağı Veysel karakteri ölmemiş olma ihtimali de bulunmakta. Gönül Dağı Veysel ölüp, ölmediği sonraki bölümlerde belli olacak.