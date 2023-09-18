Gönül Dağı Veysel diziden ayrılıyor mu? Semih Ertürk Gönül Dağı dizisinden ayrıldı mı, neden yok?

Gönül Dağı dizisi bu akşam yayınlandı. Kullanıcılar tarafından Gönül Dağı Veysel diziden ayrıldı mı? araştırılıyor. Peki, Gönül Dağı Veysel diziden ayrıldı mı, neden yok? Semih Ertürk diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı her Cumartesi izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren Gönül Dağı dizisinin Veysel rolü merak edildi. Peki, Gönül Dağı Veysel diziden ayrıldı mı, neden yok? Semih Ertürk diziden ayrılıyor mu?

GÖNÜL DAĞI VEYSEL AYRILDI MI, VEYSEL NEDEN YOK?

105. bölümüyle izleyicilerle buluşan dizinin son sahnelerine doğru Veysel karakteri uzaya fırlatılan roketin geri düşmesi sonucu yaralandı. Daha sonrasında izleyiciler Veysel'in akıbetine dair internet üzerindeki araştırmalarına başladı. Veysel'in ölüp ölmediğini henüz net olarak bilinmemekte. Yeni bölüm fragmanında Veysel'in hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Bu kapsamda Semih Ertürk tarafından bir açıklama yapılmamasından dolayı da Gönül Dağı Veysel karakteri ölmemiş olma ihtimali de bulunmakta. Gönül Dağı Veysel ölüp, ölmediği sonraki bölümlerde belli olacak.

SEMİH ERTÜRK KİMDİR?

Semih Ertürk 14 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Kamera önü çalışmalarına önce reklam filmlerinde başladı. Ardından 2015'te 'Yok Artık' sinema filminde oynadı. Daha sonra popüler dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Taner' rolüne hayat verdi.

Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin başrolünü üstlenen ünlü oyuncu, dizide 'Said' karakterine hayat vermiş ve senaryo gereği diziden ayrılmıştır. Şimdilerde ise Gönül Dağı dizisinde 'Veysel' karakterine hayat vermektedir.

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gönül Dağı dizisi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Normalde dizi Yozgat'ta çekiliyor olarak bilinir. Çünkü dizide araçların plakası 66 'dır. 66 ise Yozgat'ın plakasıdır. Haliyle dizi Yozgat'ta çekiliyor sanılmaktadır. Fakat dizi seti Eskişehir'de yer alıyor.

Kısacası, yapılan açıklamaya göre dizi Eskişehir ilimizin Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Ek olarak dizideki Gedelli beldesi de Eskişehir'de bulunmaktadır.

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.

GÖNÜL DAĞI BUGÜN VAR MI?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Gönül Dağı dizisi Cumartesi günü saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanacaktır.