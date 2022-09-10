Gönül Dağı Veysel diziden ayrılıyor mu? Semih Ertürk diziden ayrılıyor mu? Semih Ertürk kimdir?

Gönül Dağı dizisinin 61. bölüm 2. fragmanında; babası Muammer'i kurtarmak isteyen Veysel'e araba çarptığı görüldü. Veysel'i yerde baygın yatarken gören Cemile'nin haykırışı ise yürekleri sızlattı. Peki, Gönül Dağı Veysel öldü mü? Veysel diziden ayrıldı mı, ölecek mi? Semih Ertürk kaç yaşında, nereli? Semih Ertürk hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde..

GÖNÜL DAĞI VEYSEL ÖLDÜ MÜ?

Yolda dalgın bir şekilde yürüyen Muammer, arabanın geldiğini duymadı ve Veysel, babasını kurtarmak için arabanın önüne atladı. Araba çarpan Veysel, bir anda yere yığılırken Cemile'nin ''Veysel'' diye haykırması ise yürekleri sızlattı. Veysel'e araba çarptığını öğrenen Taner ve Ramazan da olay yerine koşarken Veysel'in annesi gözyaşlarına boğuldu. Bu sahneler ve birkaç bölümdür Cemile'nin içinde sıkıntı olması, izleyiciler tarafından Veysel'in öleceği şeklinde yorumlandı.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şili'den gelen siparişleri yetiştirmeye çalışan amcaoğulları, ekibi büyütmeye karar verirler. Kasabalıların başvuruları arasından ekiplerine dahil edebilecekleri yeni insanlar ararlarken eski bir dosyanın karşılarına çıkmasıyla şoka uğrarlar. İşleri büyütme yolunda önlerine büyük bir taş koyan bu durumu çözmeye çalışan amcaoğulları nasıl bir maceraya sürükleneceklerdir? Ramazan ve Asuman'ın sözlenmesi herkesi mutlu ederken, Hüseyin de Münir'le dünür olmanın coşkusu içindedir. Hüseyin'in nispeti karşısında iyice sinir olan Muammer de kendine makam sahibi bir dünür arayışına girer. Muammer'in bu telaşı, Kenan ve Elif ilişkisini nasıl etkileyecektir? Bunun yanında Zahide ve Sefer de Emre'yi almaya giderler. Zahide için de kolay olmayan bu gelişmeye çocukların tepkisi ne olacaktır? Öte yandan Rıfat'ın durumu her geçen gün güçleşirken Hacer bu durumla ilgili nasıl bir yol izleyecektir?

SEMİH ERTÜRK KİMDİR?

Semih Ertürk 14 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Kamera önü çalışmalarına önce reklam filmlerinde başladı. Ardından 2015'te 'Yok Artık' sinema filminde oynadı. Daha sonra popüler dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Taner' rolüne hayat verdi.

Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin başrolünü üstlenen ünlü oyuncu, dizide 'Said' karakterine hayat vermiş ve senaryo gereği diziden ayrılmıştır. Şimdilerde ise Gönül Dağı dizisinde 'Veysel' karakterine hayat vermektedir.