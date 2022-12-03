Gönül Dağı var mı, yok mu, neden yok? 3 Aralık Cumartesi Bu akşam Gönül Dağı yeni bölümü yok mu, yeni bölüm niye başlamadı, haftaya mı?

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı bu hafta yayınlanacak mı merak ediliyor. Dizi geçtiğimiz hafta maçlardan dolayı yoktu. Bu hafta için izleyiciler, Bu hafta Gönül Dağı var mı, yok mu, neden yok? 3 Aralık Cumartesi Gönül Dağı yeni bölümü yok mu, haftaya mı? araştırması yapıyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölümü var mı? Gönül Dağı bu akşam var mı? İşte detaylar...

Bu hafta Gönül Dağı yok mu, neden yok? Bu akşam Gönül Dağı var mı? Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gönül Dağı var mı, yok mu, neden yok? 3 Aralık Cumartesi Bu akşam Gönül Dağı yeni bölümü yok mu, haftaya mı? Gönül Dağı yeni bölümü haftaya mı? Gönül Dağı özel bölüm kaçıncı bölüm olacak?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Gönül Dağı yeni bölümü bir sonraki hafta yayınlanması bekleniyor. Dünya Kupası maçlarından dolayı 3 Aralık bu akşam Gönül Dağı yeni bölümü yok.

Gönül Dağı Katar'da başlayan 2022 Dünya Kupası nedeniyle 3 hafta ekranlarda olmayacak. TRT 1'de bu süreç boyunca Dünya Kupası maçları yayınlanacak. Dizi için alınan bu karar izleyicileri üzerken, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında yeni bölüm yayınlanmayacak.

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Dünya Kupası maçlarından dolayı bu akşam Gönül Dağı yeni bölümü yok. Fakat bugün saat 20:00 'da Gönül Dağı Özel bölümü ekranlarda olacak.

3 ARALIK 2022 TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 - Ana Haber

18:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Hollanda-ABD"

20:00 - Gönül Dağı Özel

22:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Arjantin-Avustralya"

00:00 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.

Dizi, "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler sergileyen bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar...

GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk aşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.