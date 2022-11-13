TRT'nin en sevilen dizileri arasında yer alan ve yayınlandığı gün reytingleri dahi arttıran Gönül Dağı dizisi, izleyicileri tarafından oldukça ilgi ve merakla karşılanıyor. Gönül Dağı'nın son bölümünü kaçıran izleyiciler internet üzerinde Gönül Dağı son bölüm İZLE! Ve Gönül Dağı 75. Bölüm FULL HD İZLE! Aramalarını yapıyorlar. İşte Gönül Dağı son bölüm İZLE! Gönül Dağı 75. Bölüm FULL HD İZLE! 13 Kasım Gönül Dağı'nda neler oldu? Gönül dağı 70. bölüm fragman yayınlandı mı?

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GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

TRT1 Ekranlarında yayınlanmakta olan dizinin 75. Bölümü 12 Kasım Cumartesi günü izleyiciler ile buluştu. İşte Gönül Dağı 75. Bölümü kaçıranlar için Gönül Dağı 75. Bölümü aşağıda yer alan kısımdan izleyebilir.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.