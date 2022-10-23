Gönül Dağı son bölüm İZLE! Gönül Dağı 73. Bölüm FULL HD İZLE! 22 Ekim Gönül Dağı'nda neler oldu?
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TRT'nin en sevilen dizileri arasında yer alan ve yayınlandığı gün reytingleri dahi arttıran Gönül Dağı dizisi, izleyicileri tarafından oldukça ilgi ve merakla karşılanıyor. Gönül Dağı'nın son bölümünü kaçıran izleyiciler internet üzerinde Gönül Dağı son bölüm İZLE! Ve Gönül Dağı 73. Bölüm FULL HD İZLE! Aramalarını yapıyorlar. İşte Gönül Dağı son bölüm İZLE! Gönül Dağı 73. Bölüm FULL HD İZLE! 22 Ekim Gönül Dağı'nda neler oldu? Gönül dağı 70. bölüm fragman yayınlandı mı?
Birçok kişinin severek izlediği televizyon dizileri arasında yer alan Gönül Dağı dizisi, birçok kişi tarafından merak edilmekte. Merak edilen konular arasında Gönül Dağı son bölüm ve Gönül dağı 74. bölüm fragman yayınlandı mı? Konuları da yer alıyor. İşte Gönül Dağı son bölüm İZLE! Gönül Dağı 73. Bölüm FULL HD İZLE! 22 Ekim Gönül Dağı'nda neler oldu? Gönül dağı 74. bölüm fragman yayınlandı mı?
TRT1 Ekranlarında yayınlanmakta olan dizinin 73. Bölümü 22 Ekim Cumartesi günü izleyiciler ile buluştu. İşte Gönül Dağı 73. Bölümü kaçıranlar için Gönül Dağı 73. Bölüm.
Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.
Berk Atan - Taner Kaya
Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan
Ferdi Sancar - Sefer Arslan
Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya
Semih Ertürk - Veysel Kaya
Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya
Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
Nazlı Pınar Kaya - Cemile Çakır/Kaya
Şebnem Dilligil - Halime Kaya
Feyza Işık - Döndü Kaya
Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
Yavuz Sepetçi - Abdullah Kaya
Ege Aydan - Münir Korkmaz
Hazal Çağlar - Asuman Korkmaz/Kaya
Nuri Gökaşan - Musa Çakır
Eser Eyüboğlu - Selami Fersoy
Hüseyin Sevimli - Rıfat Turan
Çiğdem Aygün - Keriman Yavru/Fersoy