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TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı birçok kişi tarafından seviliyor ve ilgi görüyor. Özellikle de farklı konusu ve senaryosu ile birlikte izleyen kişilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. İşte Gönül Dağı son bölüm izle! Gönül Dağı 71. Bölüm Full HD izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

Gönül Dağı 71. Bölüm 8 Ekim tarihinde izleyicileriyle TRT1 ekranlarında buluştu.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Berk Atan - Taner Kaya

Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan

Ferdi Sancar - Sefer Arslan

Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya

Semih Ertürk - Veysel Kaya

Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya

Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya

Nazlı Pınar Kaya - Cemile Çakır/Kaya

Şebnem Dilligil - Halime Kaya

Feyza Işık - Döndü Kaya

Gülhan Tekin - Günşıl Kaya

Yavuz Sepetçi - Abdullah Kaya

Ege Aydan - Münir Korkmaz

Hazal Çağlar - Asuman Korkmaz/Kaya

Nuri Gökaşan - Musa Çakır

Eser Eyüboğlu - Selami Fersoy

Hüseyin Sevimli - Rıfat Turan

Çiğdem Aygün - Keriman Yavru/Fersoy