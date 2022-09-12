Gönül Dağı son bölüm izle! Gönül Dağı 67. Bölüm Full HD izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu?
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TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı birçok kişi tarafından seviliyor ve ilgi görüyor. Özellikle de farklı konusu ve senaryosu ile birlikte izleyen kişilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. İşte Gönül Dağı son bölüm izle! Gönül Dağı 67. Bölüm Full HD izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu?
Gönül Dağı 67. Bölüm 10 Eylül tarihinde izleyicileriyle TRT1 ekranlarında buluştu.
Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.
Berk Atan - Taner Kaya
Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan
Ferdi Sancar - Sefer Arslan
Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya
Semih Ertürk - Veysel Kaya
Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya
Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
Nazlı Pınar Kaya - Cemile Çakır/Kaya
Şebnem Dilligil - Halime Kaya
Feyza Işık - Döndü Kaya
Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
Yavuz Sepetçi - Abdullah Kaya
Ege Aydan - Münir Korkmaz
Hazal Çağlar - Asuman Korkmaz/Kaya
Nuri Gökaşan - Musa Çakır
Eser Eyüboğlu - Selami Fersoy
Hüseyin Sevimli - Rıfat Turan
Çiğdem Aygün - Keriman Yavru/Fersoy